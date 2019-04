Skønmaleriet

LÆSERBREV. Så udkom den længe ventede rapport fra KL. Ledelsen i Tønder kommune har valgt at rapporten, der er en bedømmelse af Miljø & Teknik, skulle udfærdiges af vennerne i kommunens egen organisation KL. Rapportens konklusioner og anbefalinger er bekymrende læsning, de kan ses på kommunens hjemmeside, hvor rapporten er offentliggjort.

Bestillingsarbejdet starter med en invitation, hvor vennerne fra KL får oplyst, hvad der skal undersøges og hvordan det skal foregå. Herefter laves et udkast som Tønders ledelse har modtaget til gennemgang og - ikke mindst - redigering. Det stiller et stort spørgsmålstegn ved rapportens uvildighed.

Derpå må vi i JV læse, at borgmesteren konkluderer, at rapporten frikender Miljø & Teknik, og at vi nu skal se fremad. Således skøjter han hen over de særdeles kritiske bemærkninger om ledelsens hidtidige indsats:

- Ledelsen kan kun i begrænset omfang løfte opgaven.

- Ledelsen involverer ikke relevante parter".

- Uløste samarbejdsproblematikker på tværs af fagområder - etc. etc.

På kommunens hjemmeside kan man se at rapporten bugner af den slags konklusioner og anbefalinger til forbedringer. Det er dybt bekymrende, at borgmester Frandsen takserer den dybt kritiske rapport som en frikendelse af ledelsesarbejdet i Miljø & Teknik.

Det er manglende dømmekraft når borgmesteren først bestiller en rapport hos vennerne i KL, så får rapporten til gennemsyn/redigering og nu lægger den "uvildige" rapport til grund for en frikendelse af ledelsen.

Min konklusion er: Ledelsen bestilte en rapport. Ledelsen redigerede rapporten. Ledelsen er tilfreds.