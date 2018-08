Skift den haltende kolos EU ud med en nordisk union

Samarbejde: At Danmark skal samarbejde med de øvrige europæiske lande, kan vi ikke komme uden om. Det er en nødvendighed for vores videre udvikling.Om det samarbejde fortsat skal foregå igennem EU, er en hel anden ting. EU har desværre vist sig ikke at være sin opgave voksen, hvad end det gjaldt at forene de europæiske lande i en fælles vision eller at håndtere flygtningekrisen.Der er dog mange grunde til, at EU fejler; en af de største har været medlemslandendes manglende vilje til at indordne sig.Netop det, at medlemslandene i bund og grund ikke er enige i, hvor og hvornår EU skal bestemme, gør EU til en kolos på lerfødder, og hele EU-projektet har snart splittet Europa mere end det har samlet det.

Hvis det er uundgåeligt for EU, at ligge i interne stridigheder i den nærmeste fremtid, synes det ganske fornuftigt, at vi kigger mod nye måder at samarbejde på. En nordisk union ville i mine øjne være et fremragende alternativ til den europæiske. En af de større kilder til gnidningerne i EU er den store kulturelle diversitet, som det europæiske kontinent besidder. Det er stort set umuligt at få folk med så store kulturelle forskelligheder til at se ens på tingene.

Det vil imidlertid ikke lægge grund til nogen større gnidninger i et nordisk samarbejde, da disse lande ikke blot har kulturer og økonomier, som ligner hinanden, men deler en lang fælles historie. At der er nogle politiske forskelle mellem danskere og svenskere, er klart, men de er meget små, hvis man ser på forskellene mellem eksempelvis danskere og grækere.

For nyligt er der endda lavet en meningsmåling blandt danskere og svenskere, som viser, at halvdelen af danskerne og svenskerne foretrækker en nordisk union fremfor en europæisk union. Når så stor en andel af befolkningen ønsker denne ændring, bør vores regering (og også svenskernes, for den sags skyld) undersøge mulighederne for at danne en sådan union.

En ny nordisk union vil give en os en helt unik mulighed for at skabe et samarbejde på vores egne præmisser, og en union, som ikke er så fjern fra den almindelige borger. Vi vil selv kunne være med til at forme, hvordan denne skal styres, og Danmark vil ikke blot være en dråbe i havet, som vi i dag er i EU. Vi vil med andre ord øge vores indflydelse markant.

For mange kokke fordærver maden, hedder et ordsprog. Ved at tilslutte os en nordisk union fremfor den europæiske bliver vi lidt færre kokke i køkkenet.

Og så smager den nordiske ret velsagtens bedre.