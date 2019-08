Læserbrev: Tak for endnu en god festuge i Esbjerg, hvor vores by blev vist frem fra sine skønneste sider. Jeg har dog i forlængelse af festugen, lyst til at komme med mine betragtninger af en relativ hed debat om, hvor kommunen afholder sine arrangementer, s som åbnings-receptioner til Esbjerg Festuge.

Først vil jeg sige, at det var kærkomment, at debatten blev taget i forhold til hvordan vores allesammens skattekroner bliver brugt, når kommunen inviterer i byen, herunder om der er ordnede forhold og overenskomst på de beværtninger, kommunen bruger.

Igennem de sidste par år har jeg læst gentagne artikler i JydskeVestkysten, hvor forskellige restaurations ejerne klager over, at det ikke er lukrativt at drive restauration i Esbjerg. Desværre må vi konstatere fra 3F Esbjerg, at der er noget om snakken. Vi ser flere og flere medlemmer, som klager over, at lønnen i branchen ikke er til at leve af.

Min opfordring skal være, at beværtningerne vil tage imod opfordringen om, at skrive overenskomst eller melde sig ind i arbejdsgiverforeningen Horesta. Så er det ikke løn og arbejdsvilkår, der skal konkurreres på, men på kvalitet.

I Danmark bryster vi os af Den Danske Model, hvor arbejdsgiverorganisationer og rigtige fagforeninger forhandler løn og arbejdsvilkår. Dette er en af de væsentlige årsager til, at vi har det velfærdssamfund, som vi har i dag, og ikke mindst gør, at man tjener en løn man kan leve af.

Sidst har jeg lyst til at komme med en opfordring til vores lokalpolitikere om, at de skal tænke over, hvor de nyder en frokost i privatlivet såvel som i embedsmedføre.