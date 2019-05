Skæv udligning rammer borgernes pengepung direkte

Udligning: Den kommunale udligningsordning omfordeler ca. 18 mia. kr. mellem de 98 kommunekasser. Det skal give alle kommuner mulighed for at tilbyde et rimeligt serviceniveau for deres borgere. At systemet fejler (6,8 af de 18 mia. kr. lander i de forkerte kasser), er efterhånden velkendt.

Og hvad gør et byråd, hvis det ikke vil skære yderligere i antallet af pædagoger, sosu'er eller lærere? De hæver måske kommuneskatten. Med risiko for, at borgerne betaler mere i skat end de burde i forhold til den service, kommunen kan levere.

Der er 69 kommuner, som rammes negativt af fejlene i systemet. I disse kommuner modtager borgerne faktisk for 5,8 mia. kr. mindre service og burde derfor også betale tilsvarende mindre i skat. Tværtimod betaler de en mia. kr. ekstra i skat. Begge dele på grund af systemfejlene. Uden fejlene kunne de betale 6,8 mia. kr. mindre i skat. Eller Byrådet kunne vælge at øge servicen for tilsvarende beløb.

Sagt på en anden måde betyder fejlene op til 42.000 kr. ekstra i kommuneskat om året for den enkelte familie. I nogle typer af kommuner - dem med en høj grad af landdistrikter - ville familien nemlig skulle betale op til 17.000 kr. ekstra i kommuneskat. I de mest bymæssige kommuner slipper man op til 25.000 kr. billigere end i gennemsnitskommunen.

Folketingets medlemmer har en forventning om, at kommunerne kan levere et nogenlunde ensartet serviceniveau. Og hr. og fru Danmark har forventning om, at man beskattes nogenlunde ens for denne service uanset hvor i landet, man bor. Men som man kan se, er det ikke tilfældet i dag.

Så kære Folketing: Vi glæder os til, at I tager fat på udligningssystemet straks efter valget. Der er nok at tage fat på. Det haster med at få en mere rimelig udligning i Danmark.