Skab byer for alle i stedet. Afskaf ghettolisten, Lars løkke

Ghettolister: Statsministeren modarbejder sit eget ønske om at forbedre de udsatte boligområder, når han kalder dem 'sorte huller i Danmarkskortet' og putter dem på en stigmatiserende 'ghettoliste'. Det skræmmer nemlig de ressourcestærke væk og gør de udsatte familier endnu mere socialt ekskluderet.I Alternativet har vi derfor udviklet en række konkrete tiltag, der kan hjælpe de udsatte boligområder til at blive grønne og kreative oaser, som skaber trivsel og fællesskab på tværs af klasseskel. Som - modsat ghettolisten - både vil fastholde og tiltrække mere ressourcestærke borgere, så boligområderne bliver langt mere mangfoldige.

I første omgang skal vi give de unge, der er havnet i problemer i områder med bandekriminalitet, et godt alternativ til den kriminelle løbebane. Til en start er der brug for flere lokale betjente, der kender beboerne og skaber tryghed i boligområdet. Og så skal de unge, der er relateret til bandemiljøet, tilknyttes en fast mentorstøtte og modtage skræddersyede tilbud om uddannelse eller lærlingepladser.

Derudover vil vi styrke fritidsklubberne og give fripas til de mennesker, der lever i fattigdom, så de kan gå gratis til sport, musik eller teater, som vi ved giver selvtillid og indhold i hverdagen. Og så vil vi give de udsatte familier den del af deres kontanthjælp tilbage, som blev taget fra dem med indførslen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, så de kan få overskud til at engagere sig i lokalmiljøet og fællesskabet.

Sammen med de beboerne skal vi give boligområderne et massivt fritids- og kulturløft. Vi skal skabe grønne, rekreative områder, beboerakademier, fælleskøkkener, kreative værksteder og områder til gadeidræt, som kan samle familier på tværs af indkomst, etnicitet og alder.

Endelig skal vi skabe et langt mere balanceret og fair boligmarked ved at justere på boligskatten og afskaffe boligskattestoppet, som skaber ulighed i samfundet. Og så skal vi sikre, at nybyggeri tager mere højde for mangfoldighed gennem forskellige boligtyper, så vores naboer ikke bare er spejlinger af os selv. Så lad os nu afskaffe ghettolisten og få de udsatte boligområder til at blomstre.