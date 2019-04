Simpel magtpolitik holder hånden under Støjberg

På kant: Nu er der igen dukket et dokument op, som sort på hvidt modsiger Inger Støjbergs forklaringer i den tilsyneladende endeløse føljeton om unge asylpar, der har fået knægtet deres rettigheder.

Men hver gang belastende materiale lægges frem, vinker ministeren afværgende. Der er ikke noget at komme efter, hun ønskede kun at hjælpe barnebrude. Det sidste er selvfølgelig et spinudtryk, der skal få os til at tro, at ministeren er helten, der har reddet små børn fra gamle mænd.

Billedet er fortegnet, for nu at sige det mildt, og i et demokratisk perspektiv er det centrale slet ikke de unge asylpar. Det er heller ikke, at ministeriet har brudt loven, og at det unægtelig ser ud som om, de nu forsøger at dække over sandheden. Selvom det selvfølgelig er slemt nok.

Nej - det, der virkelig skræmmer, er, at et flertal i Folketinget af magtpolitiske grunde, holder hånden over Støjberg og ikke vil have sagen fuldt oplyst. For derved svigter flertallet deres måske mest grundlæggende opgave: At beskytte demokratiet og retsstaten, som jo ikke mindst hviler på, at ministre ikke må slippe afsted med at bryde loven og lyve overfor Folketinget.

Om en sag handler om miljø, trafik eller som i dette tilfælde udlændinge er lige meget. Det er også lige meget, om man er politisk enig eller uenig med ministeren. Det er altid Folketingets pligt at gribe ind, når en minister går over stregen. Men det sker ikke, når ministeren hedder Støjberg. Derved undergraves demokratiet, og det bliver svært for alle os andre at have tillid til det folkestyre, som i virkeligheden er vores - og ikke politikernes.