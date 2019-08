Sexskandaler, bedrag og mandatsvig som sygefravær

Læserbrev: Sygefravær koster årligt den danske statskasse 30 mia. kr. og er et stort samfundsøkonomisk - og politisk problem. Blandt nogle politikere er sexskandaler, mandatsvig og bedrag anerkendte sygdomme og omgangen med sygemeldinger ret lemfældig. Borgmester Nina Hedeager Jensen fra Enhedslisten har været sygemeldt i tre måneder., fordi der formentlig er foregået en voldtægt i hendes hjem. Hendes partikollega Rune Lund MF, har tidligere været sygemeldt i tre måneder på grund af en sprunget akillessene. Han kunne ikke varetage sit kontorjob i Folketinget, men kunne godt i sygefraværsperioden rejse til Odense og deltage i en debat. Messerschmidt var sygemeldt i seks måneder, da han blev anklaget for bedrag med EU penge. Et byrådsmedlem fra Venstre i Esbjerg lod sig sygemelde, da han blev dømt for mandatsvig. Jeppe Kofod sygemeldte sig, da han for mange år siden blev eksponeret i pressen, på grund af en seksuel eskapade med en 15-årig. Som praktiserende læge gennem mange år, har jeg altid været agtpågiven overfor, hvem der skulle tildeles sygedagpenge, som er betalt af andre skatteydere, og hvem der blot havde en dårlig undskyldning for ikke at gå på arbejde. Ovenstående eksempler har vanskeliggjort mit arbejde og formentlig også kommunernes store indsat for at nedbringe sygefraværet.

Nogle politikeres arbejdsmoral er ikke befordrende for samfundet.