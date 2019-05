De fleste af os har nok prøvet at spise lidt for meget slik eller drikke lidt for mange genstande på én aften. Vi ved udmærket, det ikke er godt for os at arbejde os igennem i en hel pose Matador Mix eller at bunde resten af den Barolo, vi kom til at åbne. Alligevel kommer vi indimellem til at forgribe os på en måde, der kombinerer det lystfyldte begær med det skamfulde.

Samme type opførsel har et moderne sidestykke i det engelske udtryk binge-watching, der er en betegnelse for at se en hel masse afsnit af sin yndlingsserie lige i træk. Denne mulighed for at (over-)forbruge tv-serier fandtes ikke rigtig i et tidligere mediebillede, hvor seerne ofte var tvunget til at vente en uge på næste afsnit af Venner. Med fremkomsten af DVD-bokssæt i 00'erne og udbredelsen af streamingtjenester i det seneste årti har publikum imidlertid fået meget mere kontrol over deres serieforbrug.

Netflix tager i sin markedsføring afsæt i denne øgede kontrol og opfordrer os paradoksalt nok til at slippe kontrollen og hengive os til nydelsen. Selskabet lokker os til at binge og til at konkurrere med vennerne om, hvem der kan se flest afsnit af yndlingsserien på en weekend. Fordi binge-watching ikke forekommer direkte sundhedsskadeligt på samme måde som en weekendbrandert eller overspisning, er mange af os tilbøjelige til at give efter for impulserne og forkæle os selv med fire afsnit i rap af House of Cards fra 2013-18 om politikerne Frank og Claire Underwoods skruppelløse kamp for at erobre og beholde posten som USA's præsident.

Og selv om overforbruget foregår inden for hjemmets fire vægge, har producenterne som følge af nye teknologier mere viden om vores måde at forbruge serier på end nogensinde. Vi kan muligvis gemme de tomme vinflasker eller de lidt for mange slikposer for naboens eller ægtefællens snagende øjne, men vi kan ikke skjule vores binge-watching for Netflix' eller HBO's alvidende algoritmer.Streamingtjenester er i løbet af få år kommet til at udgøre en stor del af vores medieforbrug, men de udgør ikke det sidste kapitel i historien om, hvordan audiovisuelle fortællinger når frem til seerne. 2015-17 blev den norske ungdomsserie SKAM om en gruppe gymnasieelever på Hartvig Nissens skole i Oslo et stort fænomen. Guderne skal vide, at der gennem tiden er produceret rigtig mange serier om livet i gymnasiet, og hvem i de ældre generationer har ikke stenet til Fame og Beverly Hills 90210?

I endnu højere grad end disse forløbere er SKAM formet af en indgående research om, hvad der optager målgruppen. Dens realistiske og meget indfølte skildring af de kærestesorger og den fundamentale tvivl og rodløshed, hovedpersonerne trækkes med, er dermed et godt eksempel på en ungdomsserie, der tager ungdommen alvorligt. Men først og fremmest formåede SKAM som webserie i hidtil uset grad at udnytte de nye digitale mediers fleksibilitet i distributionsformen.

I stedet for det sædvanlige ugentlige afsnit på 30-40 minutter blev serien frigivet drypvist i løbet af ugen i mikroepisoder - såkaldte klip - der med deres beskedne længde på nogle gange helt ned til tre minutter let lod sig passe ind i målgruppens fragmenterede hverdag. Klippene dukkede op på en blog indrettet til formålet, og den løbende strøm af opdateringer fastholdt serien i seernes bevidsthed på en helt anden måde, end ugentlige afsnit ville gøre. Samtidig udnyttede serien bevidst de nye sociale medier i et forsøg på at engagere målgruppen endnu mere aktivt.Serier har altid levet af at involvere publikum. I dag forkorter nye digitale medier imidlertid afstanden mellem producenterne og brugerne, og brugerne imellem, og dermed opstår der hidtil uanede muligheder for at interagere med andre fans eller med forfatterne bag serierne. SKAM inviterede selv aktivt til sådanne interaktioner ved at forsyne bloggens brugere med muligheden for at kommentere hvert klip, og den stadige strøm af nye episoder sikrede et højt aktivitetsniveau.

Samtidig foregik der masser af interaktioner uden for SKAMs officielle ramme, blandt andet i Facebook-grupper, hvor de mange tusind medlemmer kunne diskutere stort og småt med ligesindede og udtrykke deres længsel efter at se Even og Isak finde sammen. Internettet bliver i den sammenhæng af nogle forskere betragtet som forudsætningen for en demokratisk deltagerkultur, hvor fans fra hele verden tilsammen skaber en kollektiv intelligens

Den amerikanske medieforsker S. Elizabeth Bird maner dog til besindelse og understreger, at vi trods de nye mediers muligheder for aktiv deltagelse ikke alle nødvendigvis er produsers - en sammentrækning af de engelske ord producer og user, som betegner en aktivt medskabende forbruger. Ikke alle SKAM-fans interagerer med hinanden eller med seriens skaber Julie Andem online. Nye medier giver nye muligheder, men et stort flertal sidder stadig bare derhjemme i sofaen og binger deres personlige yndlingsserie. Det er der ikke noget galt i, men det fylder ikke meget i serieforskernes begejstrede skriverier om aktiv deltagelse. Serier er altså et yderst omskifteligt fænomen. Lidt ligesom det stykke sæbe, Klaus Rifbjerg skrev om i sin digtsamling Konfrontation fra 1960, er serier som format ikke for fastholdere. Over sin næsten 200 år lange udvikling fra at være føljetoner i tabloidaviser til SKAM og smartphones er den eneste konstant måske, at serier undviger en fast definition eller i hvert fald hele tiden smutter ud af vores ellers så faste greb, og at den egenskab netop har gjort serier til et usædvanligt levedygtigt fænomen.

'Serier', skrevet af Tore Rye Andersen er netop udkommet i serien Tænkepauser, udgivet af Aarhus Universitetsforlag