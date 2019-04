Seniorførtidspension - Jon pynter sig igen med med lånte fjer

Læserbrev: Muligheden for at få seniorførtidspension trådte i kraft fra 1. januar 2014. Man kan principielt ansøge, når der er 5 år til, at man kan opnå folkepension og har været 20 til 25 år på fuldtid på arbejdsmarkedet. I begyndelsen af 2014 henvendte jeg mig i en sag, og Jobcentret vidste ikke, hvad seniorførtidspension var. Jeg henviste til, at man i den enkelte sag ved ATP skal indhente en oversigt ovre, hvor meget der var indbetalt i atp, så kan man af denne vej regne ud, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Det gjorde man så, og borgeren havde indbetalt ca. 94.000 kr. En sagsbehandler og en hidkaldt leder - begge er ansat endnu - nåede frem til, at borgeren havde været 11 år på arbejdsmarkedet. En 5 klasses elev kunne ved at dividere den årlige indbetaling op i den samlede indbetaling regne ud - uden regnemaskine - at antal år snarere var ca. 28 år. Efter lang tid gav jobcentret sig, men ville ikke bevilge med tilbagevirkende kraft. Det klagede borgeren over, og hun fik ret. Fik efterbetalt ca. 100.000 kr. Siden var jeg involveret i 4 af de første 5 sager. Seniorførtidspension havde altså en svær start, men nu siger Jon Krongaard, at nu kan jobcentret ikke gøre det bedre - muligt men det er ikke hans fortjeneste. Vi har dog en aktuel sag - skal på møde i næste uge - hvor man kunne have gjort det langt bedre. Jobcentret skal huske, at når en borger på foreksempel kontanthjælp mangler 5 år i at kunne få folkepension, så skal de undersøges, om pågældende er berettiget til seniorførtidspension - det har det knebet med.