Send byrådet på regnskabskursus

Læserbrev: Så gik det lige galt igen med det famøse og vildledende regneark med opgørelsen over kommunale anlægsinvesteringer. Denne gang er det Lokallistens Tom Arnt Thorup, der i JydskeVestkysten forsøger at bilde borgerne i Horne ind, at de bliver snydt på bekostning af blandt andet Nørre Nebel.

Thorup påstår, at borgerne i Nørre Nebel fra 2007-2017 har fået 61.556 kroner per indbygger, mens Horne er blevet spist af med 250 kroner per borger.

Men regnestykket holder ikke. 80 af de i alt 97 millioner, som havnede i Nørre Nebel, er brugt på et ældrecenter til gavn for borgerne i hele kommunen, herunder Horne. Andre godt 6 millioner er brugt på et nyt kommunalt maskinhus, nye vinduer i skolen og renovering af svømmehallen. Desuden rummer Nørre Nebels anlægsoversigt omkostninger på i alt 300.000 kroner ved salg af kommunale ejendomme i Nørre Nebel. Kommunens salgsprovenu på cirka 20 millioner kroner havnede på en anden konto på rådhuset i Varde.

Det, som vi reelt har "fået", er 1.092.849 kroner til byforskønnelse, svarende til 695 kroner per indbygger i 10 år, hvilket er 69,50 kroner per år. Disse penge har kommunen fået tifold tilbage gennem den handel og den beskæftigelse, som turismen genererer her i byen.

Jeg fatter ikke, at byrådsmedlemmer vil lægge navn til denne form for talfusk. Det kunne være, at man skulle afsætte penge til et kursus i regnskabsforståelse.

SVAR

Kære Jens

Det er rigtig godt, at du redegør for de millioner, der er brugt i Nørre Nebel de sidste 10 år.

Du skriver, at der er tale om talfusk, og jeg burde have et kursus i regnskabsforståelse - til det kan jeg kun sige, at bundlinjen er (og det ved du også), at der er brugt 96 millioner i Nærre Nebel, mens der er brugt 291.358 kroner i Horne.

I det samme ark - som har været i JydskeVestkysten - med opgørelse af kommunale anlægsinvesteringer, vil du også kunne se, at der på 10 år er brugt 18 kroner per borger i Lydum, 33 kroner i Lønne, 72 kroner i Rousthøje og 2397 kroner i Alslev.

Så uanset hvilket regnestykke du stiller op, så er det tal, der for mig er tankevækkende.

Jeg mener, at vi politikere har en opgave i at se på, om vi kan fordele og sikre udviklingen af alle vores byer i hele kommunen.

Jeg er klar på at give lokalsamfundene mere indflydelse på, hvad der skal investeres i byudvikling ud fra en fordelingsnøgle, hvor beløbet per borger per by eksempelvis er ens.

Tom Arnt Thorup, medlem af byrådet for Lokallisten, Troldhøj Alle 12, Varde