Palmesøndag 14. april 1935 begynder som en smuk dag i Oklahoma. Efter kirke tager mange familier på udflugt. De nyder formiddagen efter flere uger med kraftige støvstorme. Efter frokost begynder det at blæse op fra nord, og i det fjerne rejser en skygge sig i horisonten. Vinden stiger på kort tid til stormstyrke, og skyggen vokser til en sort, kilometer høj støvsky, som nærmer sig med næsten hundrede kilometer i timen. Temperaturen falder, nogle steder mere end 20 grader på få timer.Så rammer stormen. Lyset forsvinder, og på de mange gårde galer hanerne, fordi de tror, det er nat. Støvet blæser så tæt, at man ikke kan se sine hænder, når man holder dem foran ansigtet. Man kan kun trække vejret gennem et stykke vådt stof. I næsten en halv time er det så mørkt, at mange tror, den yderste dag er kommet. Fra det vestlige Kansas til Colorado, i Oklahoma og Texas samt dele af New Mexico rammer stormen. Først i løbet af natten løjer stormen af, og mandag morgen betragter folk med vantro de mange skader. I husene ligger over en centimeter støv, og uden for er landbrugsmaskinerne begravet i store jorddynger. Stormen har på én, sort påskesøndag blæst mere end 300.000 tons landbrugsjord væk, dobbelt så meget som blev gravet væk for at skabe Panama-kanalen. Regionen har fået sit navn: The Dust Bowl - støvskålen.

Staterne Oklahoma, Colorado, Kansas, Nebraska, Texas og New Mexico udgjorde i begyndelsen af det 20. århundrede ét af verdens største prærieområder, et sammenhængende område på 40 millioner hektar. Bisonen er væk, indianerne fordrevet, og præriejorden bliver genstand for et storstilet opdyrkningsforsøg fra den føderale regerings side. Formålet er at skabe produktion af hvede, som indbringer høje priser på verdensmarkedet. Tusindvis af tilflyttere strømmer til, lokket af billige jordpriser og statsgaranterede banklån. Volgatyskere fra Østeuropa, jordløse norske landarbejdere og fattige mexicanere - alle søger de den amerikanske drøm.

I starten ser alt lyst ud. Der pløjes dybt og præriens græstæppe fjernes. Hveden plantes i lange snorlige rækker. Der kommer tilstrækkeligt med nedbør, og kornet skyder op. Familierne låner penge af de lokale banker, som har regeringsgarantier i ryggen. Tiderne er gode; priserne på hvede skyhøje på grund af den afsluttede verdenskrig. Man køber moderne plove, nogle investerer i traktorer. Hveden er landbrugets svar på Henry Fords moderne bilfabrikker, og mange landmænd tjener op til otte gange så meget som de vellønnede arbejdere ved samlebåndet. Men pløjningen fjerner græslagets trærødder, rødder som holder på fugten og muldlaget i tørre tider. Den amerikanske drøm hviler på et løst grundlag.

Det store børskrak 29. oktober 1929 udløste en økonomisk depression. Verdensmarkedsprisen på hvede kollapser. I 1930 får landmændene en tiendedel af, hvad de fik for afgrøden i 1921. Det økonomiske grundlag for tusindvis af familier er næsten væk, men det bliver værre. Normalt falder der 500 millimeter nedbør om året i regionen. Men i 1930 sætter tørke og stærke vinde ind, som gentager sig i de kommende år. I 1932 hærger 14 støvstorme. I 1933 stiger antallet til 38. I 1934 anslås det, at 40 millioner hektarer landbrugsland er ødelagt eller stærkt eroderet. I april 1935 hærger støvstormene konstant. Flere års tørke har løsnet de øverste jordlag; millioner af tons udpint præriejord ligger løst og tilgængeligt for blæsten.

Efter Den sorte Søndag vedtager regeringen et genopretningsprogram, som skal forhindre fremtidige erosions-katastrofer. Mere end 20.000 hjælpearbejdere opfører læhegn, dæmninger og kunstige søer. I begyndelsen af 1940'erne er jorderosionen stoppet. Da har 2. verdenskrig sat gang i samfundsøkonomien, og de fleste Okies og andre migranter har skabt sig et nyt liv i andre stater. I dag ligger store, ørkenlignende områder stadig ufrugtbare hen i the Dust Bowl. Andre områder er blevet gendannet som græsstepper i store nationalparker. Bevæger man sig rundt i parkerne er der kun ruinrester tilbage af de tusindvis af gårde, som støvstormene gjorde det af med.

Efter den sorte søndag i 1935 opgav mere end en kvart million amerikanere deres hjem. Deres historie er for altid fastholdt i John Steinbecks roman "Vredens druer", som udkom i 1939. I romanen tvinges Joad familien af stormene væk fra deres jord i Oklahoma. Som tusindvis af andre 'Okies' må familien drage af sted for at søge arbejde som frugtplukkere i Californien. Undervejs på den ugelange og anstrengende rejse dør begge bedsteforældrene, og nogle af mændene forlader familien for at søge deres egen lykke. Tilbage er Ma Joad, en stout kvinde i halvtredserne, som forsøger at holde sammen på familien.

Familien er blot én af mange i den katastrofe af bibelske dimensioner, som romanen sætter ord på: "Og de ejerløse, migranterne, strømmede til Californien, to hundrede halvtreds tusinde, tre hundrede tusinde. Bag dem rullede nye traktorer på jorden og landarbejderne blev tvunget væk. Og nye bølger var på vej, nye bølger af ejerløse og hjemløse, hårde, beslutsomme og farlige."

Skurkene er bankerne, som nådesløst inddriver tilgodehavende og tvinger mennesker væk fra den jord, de i årtier har boet på. Den sociale indignation er dybtfølt, og kritikken af bankens metoder rammende. I "Vredens druer" handler forholdet mellem menneske og landbrugsjorden om følelser, ikke om økonomi og jura. Romanen formede flere generationers billede af perioden, men i disse år stilles der spørgsmålstegn ved John Steinbecks beskrivelser af det armod, der ventede migranterne i Californien, hvor de blev ofre for pengegriske og brutale frugtplantageejere. Historikerne påpeger, at langt de fleste migranter hurtigt fandt arbejde og blev en del af middelklassen, samt at de californiske frugtplantageejeres udnyttelse af de nytilkomne var undtagelsen snarere end reglen.