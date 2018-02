Seksuel adfærd. Synet på sex er skredet

Moral: Den 6. februar fik alle i samfundet et wake-up call i anledning af "sex-video"-sagen. Det er absolut berettiget, idet sagen netop viser, at vort samfund er godt på vej til at antage visse landes dobbeltmoral. Et eksempel er fra en personale og -gæsteindkvartering, hvor mænd absolut IKKE - uanset evt. ægteskab med en person i kvindeindkvarteringen - måtte henvende sig, endsige få adgang til denne. Kvinder derimod havde fri adgang til mændenes indkvartering - tilstanden er selvoplevet. Noget lignende kunne måske paralleliseres omkring begrebet børneporno, som jeg i øvrigt finder må være særdeles ækelt. Derimod burde grundigt vurderes, om den kriminelle lavalder og den seksuelle, som begge er 15 år, lovmæssigt kunne være grænsen for børnepornobegrebet. Dermed være ikke hævdet, at det burde være tilladt at videregive pornografisk materiale uden eventuelle sex-udøvendes tilladelse; men at grænsen for begrebet børne-pornografi i strafferetligt forstand burde ligge for unge under 15 år. Det er i den grad naivt at tro, at såvel 15-årige unge - og endog yngre unge - ikke i et vist omfang dyrker sex. Dobbeltopfattelsen fremgår tydeligt af såvel TV som radioudsendelser, der i et tilsyneladende stigende omfang omhandler seksuelle handlinger, og i TV viser scener, hvor der næppe kan være tvivl om, hvad de medvirkende demonstrerer, endog deres utildækkede køn.

Det værste er måske, at forældre til mindre børn bør frygte, at de ikke må bade børnene, hvis disse er nøgne - og da slet ikke, hvis de voksne selv er med i badekarret, eller ikke må fotografere deres nøgne småpoder ved stranden. Er vi ved at nærme os en tilstand, som for år tilbage i England, hvor der fór en bølge af uberettigede anklager over for børnefamilier?