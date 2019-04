Sass, hold fingrene fra bibliotekerne - de er for os alle

På kant: Jeg var på biblioteket i dag. Det slog mig, at jeg tog det som givet, som noget selvfølgeligt, at jeg frit, fornøjet og næsten luksuriøst kunne gå rundt på denne vidunderlige lokalitet og låne dets indhold af bøger, musik og billeder. Fantastisk. Et liv uden adgang til disse goder ville næsten være et utænkeligt liv. Og så til lige med i disse tider, et sted uden kulturkampe. Fredet og præget af harmoni.

Det troede jeg, indtil jeg hørte P1-programmet: "Slotsholmen ", hvor jeg fik fornemmelsen af, at et kulturopgør nu også er på vej mod bibliotekerne. Jeg troede først, at det var Alex Ahrendtsens og Dansk Folkepartis fortsatte kamp mod alt det, de ikke bryder sig om, men jeg tog grueligt fejl.

Det var Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet, der nu som den stærke mand, også på det felt, fulgte i deres fodspor. Han mente nu, at en del af den socialdemokratiske kulturpolitik bør være et opgør med de kunstarter, der nydes af eliten: Det Kongelige Teater, symfoniorkestrene, det "smalle teater" osv. Og så kom chokket, da han også inddrog bibliotekerne: "Hvor der snart ikke kommer nogen mere" som han sagde. Med den argumentation bliver det næste vel folkekirken. Men heldigvis er det, det rene vrøvl, da tal fra Danmarks Statistik viser, at stadig flere besøger de danske biblioteker, I alt 38,3 mio. gange fik bibliotekerne besøg i løbet af 2017, hvilket er en stigning på næsten en mio. i forhold til 2016.

Biblioteker skal der værnes om, da en kulturkamp ofte har så stærke kræfter, at man risikerer at rokke ved oplysningstidens grundprincipper. Biblioteker rummer netop alle synspunkter - også dem, man ikke kan lide at høre. Det er her man både kan blive bekræftet og få modspil. Prøver man at ændre dette, saver man i demokratiets gren. Men sådant er det heldigvis ikke i Danmark vel? Og besindige mennesker. de findes også i Socialdemokratiet, ved godt, at man ikke kommer foran ved at følge i andres fodspor". Selv om man gerne vil fremstå som "det stærke køn".

Og det vil jeg så også glæde mig over og være taknemmelig for. Ligesom jeg er over den gode service og ypperlige behandling man får, som tilfældet var med den kvinde, der for 14dage siden besøgte biblioteket og spurgte bibliotekaren: "Undskyld mig, har I den bog der hedder: 'Manden, det stærke køn'? Bibliotekaren svarede: "Ja, det har vi skam. Den står under fantasi og overtro!".