Samuelsen skubber ja eller nej til gasledning til efter valget

Gas: Under et møde i Berlin onsdag med sin tyske kollega Heiko Mass udtalte udenrigsminister Anders Samuelsen, at Danmark endnu ikke har truffet endelig beslutning om at give tilladelse til, at den 1.230 km lange gasrørledning Nord Stream 2 (NS2) føres gennem dansk farvand - hverken nord eller syd om Bornholm.

Men sagen var faktisk på dagsordenen på Det Udenrigspolitiske Nævns møde torsdag 28. februar, hvor netop kun sager af væsentlig udenrigs- og sikkerhedspolitisk betydning behandles. Nævnets drøftelser er imidlertid hemmelige, og der er da tilsyneladende heller ikke sluppet noget ud fra dette seneste møde (endnu).

Men man tvinges næsten til at overveje, om ikke netop mødet med sin tyske kollega har foranlediget Samuelsen til lige at afstemme regeringens fortsatte tøven med Folketingets øvrige nævnsmedlemmer. På den efterfølgende pressekonference i Berlin udtalte han nemlig følge AP, at "den endelige beslutning helt ville afhænge af, hvad der fremover foregår i Rusland, og den måde de behandler Ukraine på" .

Samuelsen sluttede i håndfaste vendinger af med, at Ruslands aktuelle aggression "is definitely not working in the interest of Denmark in general".

Heiko Mass udtrykte dog en vis behersket forståelse for den vanskelige danske beslutningsproces og roste meget diplomatisk Danmark for at sætte "precision before speed".

Alt i alt kan det ikke ganske udelukkes, at Samuelsens og regeringens tøven er en slags "nøl" for at undgå, at sagen bliver et tema i den danske valgkamp de kommende måneder. Et ja nu til NS2 og russiske Gazprom kunne let blive udlagt som en "accept" af de russiske aggressioner. Et nej derimod - som Trump vil have det - som følgagtighed over for USA. Derfor hellere lade sagen henstå i "konstruktiv" tvetydighed, indtil valget er overstået om senest godt tre måneder. i sidste ende er der dog næppe nogen vej uden om et dansk ja til NS2.

Men til den tid hænger "Sorteper" måske så på en kommende statsminister Mette Frederiksen?