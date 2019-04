Sammen om toget

Læserbrev: Det er glædeligt, at DSB og Deutsch Bahn ifølge de seneste udmeldinger fortsat er indstillet på at forhandle om at få togforbindelsen mellem København og Hamborg til at stoppe i vores landsdel.

Det er et skridt i den rigtige retning. Men ord er ikke nok. DSB og Deutsche Bahn giver nemlig også udtryk for, at de vil følge det, som de opfatter som langt de fleste rejsendes ønske om en direkte forbindelse mellem Hamborg og København.

Det er derfor helt afgørende, at vi arbejder sammen på tværs af grænsen og de politiske partier gør det klart, at toget hver dag har betydning for flere tusinde pendlere. Det gælder studerende, folk i arbejde og i fritiden.

Det er vigtigt, at vi får gjort det klart og tydeligt, at det er vigtigt, at toget stopper flere steder i vores landsdel - også af miljømæssige hensyn.

For mit vedkommende vil det blandt andet ske i samarbejde med ALDE, som består af de socialliberale partier, og hvor blandt andet også FDP i Flensborg er med i kampen for at sikre flere stop.