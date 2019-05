Sæt et sikkert X ved valget

Læserbrev: Ved valget den 5. juni 2019 vil jeg anbefale at du/ I sætter jeres kryds ved en sikker Socialdemokratisk folketingskandidat fra Varde.

Igennem mange år har jeg haft et tæt og godt samarbejde med Niels Ole Beck, og har fulgt og beundret hans store engagement og indsats for Socialdemokratiet både lokalt, regionalt og på landsplan igennem mange år.

Niels Ole er en solid vestjyde med hjertet på rette sted, en person som udtrykker og udviser tillid og ærlighed igennem hans mange politiske opgaver, både som formand for partiet i Region Syddanmark og som Folketingskandidat i kredsforeningen i Varde, yder han en stor og solid indsats til stor gavn for Socialdemokratiet.

Med et X ud for Niels Ole Beck på stemmesedlen vil vi få en repræsentant i folketinget med en vestjysk stemme som med garanti vil udføre en god politisk indsats i folketinget til gavn for Varde Kommune og hele Danmark.