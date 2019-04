Så lad dog pædagogerne drikke kaffe

Læserbrev: Man skal ikke mange år tilbage for at høre om "pædagogerne der ikke laver andet at drikke kaffe". Efter alt at dømme forholder virkeligheden sig dog ikke helt sådan længere - hvis den da nogensinde har gjort det. Men hvad er der egentlig galt i at drikke kaffe? Hvis pædagogen har tid til det, må det jo selvsagt betyde, at netop det menneske har tid til at rejse sig, når "jeg er fææærdig" råbes for fuld udblæsning.

Men man skal samtidig heller ikke have fulgt meget med i livet for at vide, at leg er det bedste udgangspunkt for læring, og der er nu engang ikke noget bedre end at møde et menneske med det eneste formål at få børnene til at grine. Og de situationer må aldrig ophøre! Kvaliteten i "livsglædelegen" er så meget større end i læreplanerne. Det ene (kaffen!) udelukker da heller ikke det andet. Men ideen om, at de nuværende normeringer og børns trivsel kan gå hånd i hånd er lige så urealistisk som at ville blæse og have mel i munden på samme tid. Man kan altid prøve, men udfaldet kender vi alle.

Normeringer må aldrig blive på bekostning af lille Birk, der står alene i en døråbning, mens han nervøst piller sig lidt ved munden, fordi den ene pædagog, der kunne have hjulpet ham med at vinke farvel og i gang med en leg, er tvangsindlagt til at lave et digitaliseringsprojekt i stedet. Eller på bekostning af lille Frida, der pga. for få voksne, står alene ude på gangen og gnider sine øjne, mens hun kigger ned på sine underbukser, der er blevet våde af det tis, der er løbet ved siden af hendes ble under middagsluren.

Bevares, børn skal lære at vente på tur. Men hvad der er lige så vigtigt at lære er, at ens tur så rent faktisk også kommer. Børnene kunne være blevet mødt, set og hørt, og i så fald ville Agnete heller ikke igen i dag skulle nøjes med lufttørring. Men selv superhelte kan løbe tør for kræfter og tid, og når det sker, må både de og vi leve med tanken om, at de kunne være blevet hverdagens små helte for vores børn den dag.

Kaffen kommer altså ikke kun personalet i landets daginstitutioner til gode, men i den grad også vores børn. Og så længe der er et voksent, ansvarligt og omsorgsfuldt menneske, der rejser sig, når vores børn har brug for det, har jeg det glimrende med, at netop dét menneske nyder en velfortjent kop kaffe i ny og næ. For hvad er det værste, der kan ske? At kaffen bliver kold? I så fald er der til gengæld et barn, der stadig er varmt. Så lad os nu investere i mennesker, så flere tårer kan komme til at trille af grin i stedet for af gråd.