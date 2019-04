Så er det nu Tirpiz!

Siden Tirpitz åbning har problemerne med parkering været en sten i skoen på succesen. Efter afslaget på dispensation på etablering af parkeringspladser i de nærliggende, men fredede klitter, er det nu tid til at se sig om efter andre modeller og løsninger.

Når jeg har rejst og besøgt andre verdensklasse-attraktioner, er det sjældent, at jeg har kunnet parkere lige op og ned af indgangen.

Med de fantastiske besøgstal er Vardemuseernes indtjening tilsvarende øget. Vi bør derfor bruge en del af den indtjening til at købe et areal, hvor der kan etableres parkeringspladser, hvor museets naboer ikke generes unødigt af hverken støj eller støv. Indsæt en shuttlebus, som vi kender det fra skisportsstederne, eller andre internationale attraktioner som eks. Le Mont Skt. Michel i Normandiet. Da vi kender besøgsmønstrene, kan en shuttlebus naturligt indsættes i de perioder, hvor der er størst pres på parkeringspladserne, og samtidig være en kærkommen mulighed for at aflaste Blåvand-centrum i højsæsonen. Endelig så kunne ordningen jo samtidig være en kærkommen mulighed for at etablere et par seniorarbejdspladser eller anden form for deltidsbeskæftigelse.

Det er lykkedes for Varde Kommune og Vardemuseerne at skabe en attraktion i verdensklasse. Lad os glæde os over det, men lad os nu få gjort projektet helt færdigt med en holdbar parkeringsløsning. Tirpitz har på alle måder været en gevinst for Varde. Lad os nu få bilagt striden og skabt en langsigtet løsning. Det vil både gæster, naboer og vi som kommune gavne af og vinde på.