Røgfri arbejdstid: Lad ikke fortænkte detaljer afspore toget

Omtrent tre ud af fire rygere vil gerne lægge cigaretterne på hylden. Det er ikke let - det ved mange af personlig erfaring, men et røgfrit miljø er en af de vigtigste håndsrækninger, vi kan give dem.

Derfor er det med god grund, at mere end hver fjerde kommune allerede har indført rygeforbud i arbejdstiden. Og at regionerne vil gøre det fra 2020. Næsten 14.000 mennesker mister hvert eneste år livet til tobak. Og endnu flere bliver alvorligt syge. Derfor skal vi selvfølgelig give de mange rygere, som ønsker at kvitte, de bedste betingelser.

Røgfri arbejdstid handler også om, at børn ikke skal starte. Må pædagogerne og lærerne ryge i deres arbejdstid, hvor de er rollemodeller for vores børn? Og bør der ikke gælde ens regler for alle kommunens ansatte? Tingene hænger sammen. Og det handler også om, om vi når vores fælles vision om, at Danmark og Esbjerg får sin første røgfri generation i 2030.

Tiden er ikke til at hænge sig i fortænkte detaljer om, hvordan man fx sikrer, at medarbejderne ikke ryger på en hjemmearbejdsdag. Vi har jo helt tilsvarende regler om alkohol. Men der er vel ingen, som vil stille spørgsmål ved reglerne om alkoholfri arbejdstid, fordi man ikke kan tjekke, om en konsulent tager sig en øl til frokosten på sin hjemmearbejdsdag.

Når disse fortænkte detaljer tager fokus, mister vi perspektivet på det, sagen handler om: At færre skal dø og blive syge af rygning. At vi skal have den første røgfri generation. Mere end hver fjerde kommune har allerede vist, at det fint kan lade sig gøre i praksis - endda med stor tilfredshed blandt medarbejderne til følge.

Hold nu toget på skinnerne!