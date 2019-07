Der skal være balance i tingene. Det gælder også, når beskyttelsen af natur og kultur skal afvejes mod hinanden. Ribe er over 1300 år gammel. Så længe har mennesker kæmpet mod en til tider barsk natur for at skabe civilisation.

Resultaterne af viljen hos generationer af mennesker i og omkring Ribe ser man mest tydeligt i domkirken. Men man ser det også i reguleringen af åen. Ved at bygge et slot med en voldgrav omkring, kom der lov og orden. Ved at grave en mølledam helt tilbage i middelalderen, kom der i moderne sprogbrug fødevaresikkerhed til byen. Der skal være plads til at beskytte åløbet inde i landet og udløbet gennem marsken. Men det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det skal ske så ensidigt på kulturhistoriens bekostning.

Derfor bliver noget af det første, jeg kommer til at beskæftige mig med som nyudnævnt miljøordfører, at få gang i en konstruktiv samtale med miljøminister Lea Wermelin om netop afvejningen af kultur- og naturinteresser omkring Ribe å.

Lovgivningsmæssigt er der intet til hinder for, at mølledammen og voldgraven vedligeholdes med respekt for deres kulturhistoriske funktion og betydning. Og det er vel også, hvad man både som borger og besøgende kan forvente.

Hvordan naturinteresserne på den baggrund kan få lov til helt og holdent at tromle de kulturhistoriske interesser i Danmarks ældste by, er derfor noget, der snarest muligt må rettes op på.