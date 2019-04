Respekt i debatten om vindmøller i Haved

Flere steder i debatten om vindmølleprojektet ved Haved er der indvendinger mod respekten for et nej. Et par modstandere mener at politikernes nej, må være et evigtgyldigt nej. Enkelte mener endda at de bliver mobbet og ikke hørt.

Ved orienteringsmødet i Rejsby onsdag den 10. april blev der fremlagt tal for hvor megen strøm der bliver behov for og ja - der er behov for al den strøm vi kan producere. Og strømmen skal være grøn, for at klimaforandringerne ikke løber af sporet.

Værst af alt er heller ikke tvivlen, men påstanden om respektløshed.

Det er en følelsesladet debat. Men det var med den dybeste respekt for modstanderne, at der først blev indkaldt til orientering, før der bliver indkaldt til debat. Man kan ikke debattere et projekt, man ikke kender.

Modstandere bør kunne komme med alternativer, der kan gennemføres, og med nutidig fakta for deres påstande om støj og naturpåvirkning, præcis som vindmøllefortalerne kommer med fakta om økonomisk og klimamæssig bæredygtighed.

Møller på land kan rejses hurtigere end på vand, og den teknologiske udvikling har betydet, at 18 møller ved Haved kan producere enorme mængder af strøm. Den strøm der er så bidende nødvendig for den grønne omstilling.

Lad debatten begynde, men lad den være faktuel, nutidig og forholde sig til det konkrete projekt. Ikke en gentagelse af de gamle påstande. Når debatten bliver saglig, bliver der heller ingen mobning og splid. Det er et helt nyt projekt, med helt ny teknologi og store økonomiske muligheder.