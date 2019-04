Religionsfrihed, men ikke religionslighed

Læserbrev: Kampen til at tænke, tro og tale frit er mere aktuel end nogensinde. Det er en afgørende frihedsrettighed, som vi skal slås for at beskytte. Det gælder for kristne, muslimer såvel som for anderledestænkende i øvrigt. Det er nemt nok at forsvare åndsfriheden for dem, som ligger tæt på ens egne holdninger. Det bliver straks sværere at rumme ideer, der adskiller sig markant fra andre. Uenighed i holdninger retfærdiggør på ingen måde vold eller anden form for tvang. Frihed på egne vegne er IKKE frihed til at påtvinge andre sine holdninger. Respekt må gå begge veje.

KD vil sikre respekt for åndsfriheden i alle sammenhænge og bekæmpe vold og tvang. Vi ønsker, at børn og unge skal undervises i åndsfrihed og i respektfuld og kritisk dialog. I Danmark har vi gode muligheder for politisk debat, hvor alle gennem symboler, budskaber og kampagner kan dele egne politiske holdninger. Samme frihed skal gælde tro og religiøse holdninger. Tro og holdninger skal ses som en naturlig del af at være menneske og ikke forbydes eller diskrimineres i det offentlige. Samtidig skal kristenforfølgelser højt på dagsordenen i den danske udenrigspolitik, da det er forbløffende tabubelagt at tale om den forfølgelse, selv om den er historisk stor i dag.

Religionsfriheden er en central frihedsrettighed i Danmark. Samtidig er det vigtigt at slå fast, at religionsfrihed er noget andet end den religionslighed, som venstrefløjen ønsker. I KD ønsker vi at forsvare kristendommens særstilling, så vi for eksempel fastholder, at det er de kristne højtider, som vi markerer sammen, og at det er kirkeklokkerne og ikke minareter, der lyder over vores land. Det paradoksale lige nu er, at venstrefløjen jævnligt langer ud efter kristne holdninger, mens de holder sig tilbage fra at kritisere islam, og den yderste højrefløj er parat til at afskaffe religionsfriheden. Frihedsrettighederne skal forsvares for angreb fra begge fløje.