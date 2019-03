Regeringens timeout løser ingen problemer

Af: Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose, kredsformand for socialpædagogerne Lillebælt, Hanne Ellegaard, og kredsformand for Socialpædagogerne Sydjylland, Finn Harald Rasmussen.

I forhandlingerne om en sundhedsreform har regeringen erklæret timeout i forhold til fremtiden for de specialiserede sociale institutioner i regionerne. "Jeg vil sikre mig, at der ikke sker en afspecialisering, og at vi ikke får færre og ringere tilbud til de handicappede i fremtiden", lød socialministerens begrundelse for at smide timeout-kortet.

Så langt, så godt - men dermed er intet løst. Forhandlingerne om sundhedsreformen, herunder afskaffelse af regionerne, kører videre. Dermed råder usikkerheden stadig. Hvad sker der, hvis eller når regionerne ikke er der mere? Et sandsynligt scenarie er fortsat, at opgaven overlades til kommunerne, men sporene fra strukturreformen i 2007 skræmmer. Dengang og i årene efter hjemtog kommunerne masser af sociale institutioner. I kølvandet fulgte afspecialisering og lukning af adskillige tilbud, hver gang med de berørte - sårbare og udsatte - borgere som tabere.

Kommunerne ville selv, men magtede ikke altid opgaven. Også når de søgte samarbejde på tværs, gik det ofte skævt. Et eksempel er Taleinstituttet i Aalborg, som kommunen i 2014 hjemtog fra Region Nordjylland og aftalte at drive sammen med de øvrige 11 nordjyske kommuner. Med udgangen af 2019, blot fem år efter, trækker de andre kommuner sig. Et samlet og velfungerende tilbud for alle i regionen splittes op og vil fremover primært være for Aalborg Kommunes egne borgere, mens udenbys borgere risikerer at ende på en venteliste.

Trods massiv hjemtagelse er der fortsat 141 regionale tilbud. Det er langt flere, end de "cirka 60", som regeringen i sit udspil til sundhedsreform forestiller sig skal overgå til kommunerne. Det er ikke bare et stort, men også et meget komplekst område. De regionale institutioner sidder i dag med de borgere, der kæmper med de mest tunge og komplicerede problemstillinger. Det er tilbud, som kommunerne ikke kan eller vil overtage. Tilbud, som i dag nyder godt af en regional centerstruktur, der qua store enheder med én ledelse og én arbejdsgiver kan tilbyde den nødvendige kompetenceudvikling og specialisering samt det tværfaglige samarbejde, der sikrer kvalitet og tryghed til gavn for de berørte borgere og deres pårørende.

Vi må ikke begå samme fejl, én gang til. Der er ikke brug for at kaste en velfungerende struktur over bord med en usikker fremtid for hele dette område til følge. Der er ikke brug for at snakke om ny struktur. Der er meget brug for at snakke indhold. At snakke om, hvordan vi gør de eksisterende tilbud endnu bedre. En timeout - begrundet i frygt for kvalitetsforringelser - er ikke nok. Lad os få strukturændringerne helt af bordet. Og lad os i stedet tale om det, der kan løfte kvaliteten yderligere i den udmærkede struktur, vi allerede har. F.eks. en specialeplan med nationale standarder og en ny finansieringsmodel, der kan sikre udsatte borgere de bedste tilbud, uanset hvor i landet de befinder sig.