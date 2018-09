Ældrepleje: Hvis det lyder for godt til at være sandt, så er det nok fordi, det formentlig er det. Sådan lyder et godt gammelt ordsprog, der skal forhindre os i at blive taget ved næsen. Det ordsprog var det første, der faldt mig ind, da jeg hørte, at regeringen vil frigøre 2.000 flere ansatte i ældreplejen ved at fjerne regler og mindske antallet af puljer

Flere ting tyder da også på, at regeringen forsøger at tage os alle ved næsen.

Lad mig skrue tiden tilbage til januar i år. Dér fremlagde ældreminister Thyra Frank resultatet af den task force, der skulle komme med anbefalinger til forenkling af regler på ældreområdet. Det var ministerens politiske prestigeprojekt. I over ét år ventede vi spændt på anbefalingerne. Konklusionen var, at der ikke var ret meget at hente ved at afskaffe regler. Kun én eneste statslig regel kunne afskaffes.

Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at det var en fuser. En tynd kop the. Selv ældreministeren måtte indrømme, at hun havde håbet, task forcen var kommet frem til mere. Ministerens eget ministerium havde ikke engang fundet det tiden værd at regne på, hvor meget af sosu'ernes tid der kunne frigøres til mere tid og omsorg med de ældre, så lidt var der tale om.

Nu, under ét år efter task forcen, finder innovationsminister Sophie Løhdes kulegravning så, at der pludselig kan frigøres 2.000 årsværk i ældreplejen ved at fjerne regler og bureaukrati. Dét tal er ministeren kommet frem til ved hjælp af et konsulentbureau.

Jeg undrer mig meget over de to vidt forskellige konklusioner. Enten gjorde ældreministerens task force med KL og FOA et virkelig dårligt stykke arbejde. Eller også oversælger regeringen sin afbureaukratiseringsreform. Jeg hælder mest til det sidste. Fordi den her regering gang på gang har vist, at den hellere vil bruge penge på skattelettelser i toppen end på at sikre en ordentlig velfærd.

Nye tal viser, at regeringen, siden den kom til, har underfinansieret velfærden med 4,4 mia. kr. Der er blevet 8.000 færre ansatte i kommunerne. Og med regeringens planer vil der i de kommende år blive 10.000 færre offentligt ansatte. Der er derfor ikke så mærkeligt, at medarbejderne i den offentlige sektor føler sig pressede. Og at kun hver fjerde dansker mener, at den offentlige sektor i dag kan sikre os en værdig alderdom. Så er det meget belejligt pludselig at hive 2.000 ekstra medarbejdere til ældreplejen op af hatten.

Ambitionen om at frigøre tid fra registrering og dokumentation til mere omsorg og tid sammen med de ældre er rigtig. Den deler Socialdemokratiet. Derfor fremlagde vi før sommerferien et udspil til en selvstyrereform, der skal skabe mere tillid og arbejdsglæde i den offentlige sektor. Med mindre politisk indblanding og større fagligt handlerum for lærere, pædagoger, sosu'er og sygeplejersker.

Regeringens afbureaukratiseringsreform derimod minder mest af alt om fugle på taget. Min bekymring er, at det blot er et skalkeskjul for at fortsætte sparekursen på vores velfærd. Og at regeringen forsøger at tage os alle ved næsen.