Regeringen tryner de udsatte - og socialdemokraterne gør ingenting

Nedskæringer: I programmet "Det røde felt" på Radio 24/syv var dagens emne forleden den negative virkning af kontanthjælpsloftet og 224 timers reglen.

Ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen har nedskæringerne af landets mest udsatte fattige fået 17.000 i arbejde.

Ifølge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har nedskæringerne af landets mest udsatte familier fået 19.000 i arbejde.

Ved en efterfølgende høring i Folketinget vedkendte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at han ikke havde nogen beviser for sine påståede tal.

For at finde ud af, hvad der er op og ned på Lars Løkkes Rasmussens og Troels Lund Poulsens ubegrundede og svingende påstande, havde Lars Trier Mogensen inviteret Rockwool-fonden i studiet.

Rockwool-fonden bekræftede, at indførslen af kontanthjælpsloftet og 224 timers reglen ikke har haft den påståede positive virkning. Den målbare virkning bestod i, at børn under fattigdomsgrænsen var øget med 10.000, noget som på sigt ville medføre store samfundsudgifter.

Man sider tilbage med to spørgsmål:

1. Når denne grove nedgørelse på landets mest udsatte borgere beviseligt ikke har effekt, hvad er så årsagen til, at Socialdemokratiet, der hævder at være lønmodtagernes parti, ikke ønsker at afskaffe disse nedgørende regler? At den nuværende ultra-liberale regering ønsker at trykke lønningerne, undrer ikke.

2. Tilsyneladende er meningen med 224 timersreglen og kontanthjælpsloftet den samme for Socialdemokratiet som for regeringen. Ønskede man at skabe arbejde for vores udsatte borgere, kunne man afskaffe jobtræningsordningen, som øger arbejdsløsheden. Hver gang en ledig sendes i jobtræning, optager vedkommende et reelt job. Dette system anvendes i stor stil af kommuner og i erhvervslivet, hvorved en løsning umuliggøres.