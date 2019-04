Regeringen må stå til ansvar

Læserbrev: Som mange andre ønsker vi Syd- og Sønderjyder et troværdigt forsvar, og derfor skal vi hæve forsvarbudget til 2 procent af BNP.

Danmark skal have et forsvar, der selvfølgelig skal tage ansvar for det, man melder ud til befolkningen.

Meget tyder på, at man ikke har levet op til at undersøge problemer med støjniveauet for F35 kampflyene.

Samfundet skal naturligvis være parat til at give en eller anden form for kompensation.

Ud over at opkøbe borgernes bygninger, hvor de er støjplaget, kunne man eksempelvis forestille sig, at forsvaret tilbyder udlejning af bygningerne og at borgerne kan fraflytte uden varsel, når det skulle blive for meget støjhelvede.

Borgerne skal ihvertfald ikke drages til ansvar for regeringens manglende oplysninger.