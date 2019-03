Regeringen lyver om miljøet

Miljø: Miljø- og klimapolitik har aldrig været højere på vælgernes dagsorden end nu. I takt med befolkningens stigende interesse for bæredygtighed har regeringen skiftet retorik. Fra at repræsentere et stolt "realistisk" alternativ til Socialdemokratiets "tossegode" miljøambitioner, vil man nu pludselig gerne selv fremstå grønnere end en nyudsprunget bøgeskov. Men tag ikke fejl. Det er ren svindel og humbug. Det borgerlige Danmark er ikke pludselig begyndt at interessere sig for biodiversitet og bæredygtighed. Deres politik - og i særdeleshed deres intentioner - er stadig sortere end en brøndgravers bagdel. Det er skidt for Danmark.

Vi har brug for en helt anden vej. Egentligt tror jeg godt, danskerne ved det. Sådan rent intuitivt er der næppe mange, der betragter vores fynske klimaminister Lars Christian Lilleholt som selve billedet på en energisk og progressiv grøn forandring. Ligesom det nok er de færreste, der har glemt den pinlige indsats fra Lars Løkkes side på det internationale klimatopmøde COP15 i København i 2009. Hopenhagen blev til Brokenhagen, og vores land var til grin over verden.

Det var et lavpunkt i dansk klimapolitik, som vi forhåbentlig aldrig kommer til at opleve lignende igen. Men en ting er intuition. Noget andet er facts og analyse. Lad os se lidt nærmere på Venstres miljø- og klimapolitik i den forgangne regeringsperiode. Da partiet kom til magten i 2015, havde man travlt. Nu skulle landbruget have bedre vilkår. Der var ingen grænser for, hvor skidt det havde været for erhvervet, at den socialdemokratisk ledede regering konsekvent havde sat miljøhensyn over hensynet til landmændenes konkurrencedygtighed, lød det fra Venstre.

Man må sige, partiet leverede varen til sit bagland. Man vedtog en landbrugspakke der betød, at landbruget nu kunne sprøjte og gøde løs. Forleden fik vi så dokumenteret sort på hvidt, at pakken fik nøjagtigt den effekt på naturen, som vi var mange, der frygtede. Hvad gør Venstre? De trækker på skulderne. Også klimapolitikken blev ændret markant. Lars Christian Lilleholt beskrev den nye kurs for Danmark sådan her: "Det betyder, at vi skal være ambitiøse i den grønne omstilling uden at være tossegode." Nu skulle de grønne afgifter ned, koste hvad det ville. Allerede planlagte og aftalte kystnære vindmøller skulle sløjfes.

I mit parti begræder vi den politik der er blevet ført. Derfor har vi fremlagt et meget detaljeret grønt udspil. Heri beskriver vi en helt ny kurs for Danmark. Nedgangen i antallet af arter skal stoppes. Det vil vi sikre ved at skabe langt mere natur og urørt skov i Danmark. 15 nye vilde naturparker og 75.000 hektar urørt skov. Det er historisk ambitiøst.

Vi vil have skadelige stoffer ud af danskernes hverdag. Derfor foreslår vi at genindføre afgiften på PVC, ftalater og PVC-folier. Afgiften blev fjernet af den nuværende regering. Vi har også vidtrækkende planer for at bringe mængden af plastik i vores natur ned. For eksempel vil vi indføre nye afgifter på forskellige plastikprodukter. På klimaområdet vil vi gøre Danmark frit for fossile brændstoffer fem år før de fleste andre lande i verden, nemlig i 2045. Her halter regeringen bagefter. De siger 2050.

Endelig vil vi lave en grøn fremtidsfond, der skal styrke den grønne omstilling globalt. Efter samme model, som Vækstfonden opererer efter i dag, vil vi hjælpe der, hvor markedet ikke selv kan levere de nødvendige investeringer i ny teknologi. Fonden bliver på 20 milliarder kroner. De borgerlige er selvsagt imod. Summa summarum. Venstre har i hele deres regeringsperiode sjoflet natur, miljø og klima. Nu ændrer de så deres retorik. Uden dog samtidig at rydde op i alle de ulykker, de har lavet og uden fremadrettet at foreslå politik, der igen kan få Danmark tilbage på sporet.