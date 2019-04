Regeringen igangsætter naturindsatser for 150 mio. kr.

Læserbrev: Regeringen har sammen med DF netop præsenteret en række konkrete indsatser, der blandt andet vil styrke biodiversiteten og friluftslivet. Derfor har vi prioriteret 150 millioner kroner til de nye naturprojekter.

Med regeringsgrundlaget blev vi enige om, at vi skal bevare et rigt og varieret plante- og dyreliv, så de kommende generationer kan få glæde af den smukke danske natur.

Derfor glæder det mig som naturordfører, at vi nu endelig kan præsentere en række initiativer, der skal forbedre vores fælles natur.

Konkret er der tale om flere midler til friluftsliv på statens arealer, udlægning af område til rewilding og omlægning af Naturstyrelsens landbrugsarealer til natur.

Initiativerne handler om at skabe flere, større og bedre sammenhængende naturområder. At fremme biodiversiteten ved at plante flere hegn, der hjælper dyre- og plantearter med at sprede sig og give danskerne flere og bedre naturoplevelser.

I Venstre lægger vi særligt vægt på, at give danskerne flere og bedre naturoplevelser på statens arealer.

Vi ved, at det er nødvendigt at sætte ind, hvis vi skal sikre vores dyre- og planteliv både nu og i fremtiden. Det skal være sådan, at vores børn også kan opleve, hvilken fantastisk natur, vi har her i Danmark.

Naturen er vores alles. Og i Venstre går vi op i, at naturen skal beskyttes og benyttes