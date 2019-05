Racismen forsvinder ikke bare fordi du er flinkt menneske

Racisme: Racisme forsvinder ikke af sig selv. Det er en indgroet del af vores samfund. Hvis vi ikke taler om den og aktivt modarbejder den i vores hverdag vil racismen forsat skabe ulighed.

Racisme ser anderledes ud end den gjorde for 200 år siden, men den er stadig indlejret i vores samfundsstrukturer og tankesæt. Vi har brug for bevidstgørelse og aktive handlinger, hvis vi virkeligt ønsker en lige verden for alle.

Det kan være skrøbeligt at tale om race. Grundlæggende vil vi alle det bedste for hinanden, men i disse tider hvor politisk korrekthed, det at opføre sig ordentligt og respektfuldt over for andre, er blevet til at negativt ord og unuanceret debat har gjort islamofobi og hadetale mainstream, er fokus på intention og at være et flinkt menneske blevet en barriere.

Specielt fordi racisme er gjort til en identitet, altså et individ, ikke et system. Dette individ skal helt bevidst ikke kunne lide en person fra en anden race og man skal have en klar intention om at være racistisk. Er disse tre parametre ikke tilstede, vil de fleste hvide mennesker ikke anerkende at en handling eller holdning kan være racistisk, for man er jo flink.

Men racist er ikke noget man er, det er noget vi gør. Handlinger, ord og adfærd, ofte ubevidst, som vi har tillært, fordi racisme er indlejret i samfundet, også kaldet strukturel racisme. Men, fordi det er handlinger, ord og adfærd, så er det også noget vi kan ændre, noget vi kan aflære. Hvis vi tør fortsætte den ubehagelige samtale om racisme og blive klogere.

For at løse vor tids tre største kriser; klimakrisen, empatikrisen og systemkrisen, har vi brug for mangfoldighed. De stærkeste produkter og løsninger er skabt af et mangfoldigt team. Men mangfoldighed kræver sameksistens og det er racisme i direkte opposition til. Danmark har knækket mange negative kurver gennem tiden: Fattigdom, uddannelse, folkeoplysning, integration.

Men én kurve vi endnu ikke har knækket, er bekæmpelse af racisme og diskrimination. For bekæmpelsen kræver bevidstgørelse, og den kræver, at vi alle bidrager til kampen, at vi alle er aktive. Desmond Tutu sagde: "Hvis du er neutral i situationer med uretfærdighed, stiller du dig på samme side som undertrykkeren. Hvis en elefant har sin fod på halen af en mus, vil musen ikke påskønne din neutralitet." I disse politiske tider er viden og aktiv handling mod racisme mere vigtig end nogensinde.

Mandag 13. maj holdes på Christiansborg konferencen "Racisme i det 21 århundrede: Hvordan ser den ud i dag, og hvordan afvikler vi den sammen?"