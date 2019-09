Psykiatri: Desperat lægemangel

Læserbrev: På en kort tur til SuperBrugsen mødte jeg tre medborgere i dyb nød. De var helt klart stærkt forpinte af deres psykiske sygdom. Den ene, en ung mand, gik og viftede med arme og ben, mens han, så vidt jeg kunne observere, sniffede lim eller benzin fra en plastflaske. Bare for at holde tilværelsen ud.

Alle tre er åbenlyse triste eksempler på, at psykiatrien i Esbjerg halter langt bagefter. Der er mangel på psykiatriske sengepladser, og lægemanglen er nærmest desperat. På landsplan mangler der 80-90 psykiatere, og Esbjerg ligger højt med en psykiatrisk læge mangel på ti psykiatere.

Et andet kæmpe problem er, at undersøgelser viser, at psykiatrien har et meget dårligt fagligt ry blandt unge danske læger. De fravælger psykiatrien. Et skøn er, at fire ud af ti læger og det gælder i særdeleshed Esbjerg, har udenlandsk baggrund. Foreningen "Bedre Psykiatri" slår alarm og frygter, at sprogproblemer kan være skyld i deciderede fejlprognoser. Foreningen "Bedre Psykiatri" konstaterer ligefrem, at de udenlandske psykiatere meget ofte taler dårlige dansk end deres patienter.

Politikerne lover gentagne gange forbedringer. Det er ikke synligt i psykiatrien i Esbjerg. Det eneste synlige er de mange ubehandlede patienter, der en henvist til gaden.