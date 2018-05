Provinspopulisme og hovedstadsmobning: Vi kan ikke være bekendt at tale hinanden ned

I kølvandet på regeringens mere eller mindre logiske udflytningsinitiativer af statslige arbejdspladser, har der samlet sig en sky af shitstormende måger, der med et moderne dansk ord 'basher' mellem Danmarks øst-og vestvendte kyster. Provins mod hovedstad. Udkant mod metropol. Kommerciel globalismeræs mod selvophøjet livskvalitet i landsbyer, der ellers var dømt nedrivningsovermodne. Og så videre ad den dur. Uanset hvilken landsdel vi bor i, skal vi efterhånden føle os helt forkert placeret og respekteret af 'de andre' - eller absolut på den grønne gren, hvor det er synd for de andre, som ikke har set lyset vi selv bader os i.

Som født, opvokset og rundet af den fynske fede muld midt mellem Jylland og Sjælland, der nok er forklaringen på, at jeg ikke rigtig bider på den der provinspopulisme og hovedstadsmobning, vil jeg gerne bede debatmågerne om at finde en anden måde at bruge deres krudt på. Nok er nok.

For vi taler Danmark ned, når vi tillader 'øst-vest-krigen' at udfolde sig så kategorisk og misundelsessygt, så vi ikke engang kan finde ud af at blive enige om en revision af den kommunale udligning. Med det til følge, at mange kommuner skal bøvle med en usikker økonomi. Det skaber ustabile vilkår omkring ældreplejen og på skolerne. For at nævne nogle af de pressede områder. Det kan vi ikke være bekendt overfor borgerne, som skal kunne regne med, at politik mellem stat og kommuner foregår med ordentlighed, ansvarlighed og fokus på det relevante.

Vi taler Danmark ind i en selvoptaget spiral, hvor vi cementerer billedet af os, som et folk og et land, der har nok i sig selv og derfor ikke kerer sig om omverdenen og vores deltagelse i det europæiske og det globale liv på godt og ondt. Her bør danske politikere blive bedre til at fokusere på det væsentlige - og det er det altså ikke, at bruge tid på at tale Danmark både større og skævere, end det reelt er. Politikere skal forholde sig til fakta - ikke fodre shitstormende måger.

De aktive 'øst-vest-bashere' er tunge, kloge og indflydelsesrige personer - som jeg håber, vil bruge deres krudt på at tale Danmark op og sammen (igen), så vi kan komme ind i de europæiske debatter, der altså vedrører os mere end om nogle af os vælger provinslivet over hovedstadslarmen.