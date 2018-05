Provinsen skal stoppe med at jamre over at blive overset. Lav jeres egne medier i stedet for at pukke på københavnerne

Folk i provinsen siger, at de føler sig overset, misforstået og ringeagtet af de danske medier. Med stor og vedholdende flid fremviser de deres krænkede følelser på alle tilgængelige platforme. Igen og igen påstår de, at årsagen til den fornærmende medieadfærd skal findes hos københavnerne, der ikke forstår, hvad der rører sig i folkedybet hinsides Valby bakke. Formanden for foreningen Landdistrikternes Fællesråd skriver således i avisen Danmark den 17. april, at "i provinsen oplever man, at den danske medievirkelighed er dybt forvrænget af hovedstadens optik."

Men nu skal det være slut. Mediebilledet skal ændres. Dansk Folkeparti er med på ideen og foreslår, at man udflytter debatprogrammer som Debatten, Deadline, Presselogen og News & Co til danske provinsbyer som f.eks. Haderslev. Det kan sagtens lade sig gøre, lyder det, for jyderne er såmænd lige så gode til at lave radio og tv som københavnerne er. Det sidste betvivler ingen, og hele den danske provins vil såmænd også have godt af at gode journalister kommer tæt på og holder øje med dens økonomiske og politiske processer.

Spørgsmålet er imidlertid, hvorfor man vil rykke allerede eksisterende programmer op med rode og omplante dem i provinsen? Al erfaring viser, at det dør de af, og hvem er interesseret i det? Hvorfor laver fynboerne, jyderne og dem fra Lolland-Falster ikke deres egne stationer? Vi lever jo i et frit land, og hvem som helst kan oprette og drive alle former for medier. Med fremkomsten af internettet kan man endda nå meget langt for relativt få penge, så hvis behovet, viljen og evnerne er til stede, er det muligt for de forsmåede beboere i provinsen at få deres egne medier uden at ødelægge noget der allerede eksisterer.

At oprette nye medier er ikke umuligt. Unødigt svært er det heller ikke. Mange enkeltpersoner har således oprettet deres egne weblogs, hvor de offentliggør ord, billeder og musik. Der er også mange lokale radio og tv-stationer over hele landet, og det behøver ikke være pop og reklamer det hele. Lad mig nævne et eksempel på en lille, effektiv radiostation, der laver klassisk public service-radio - det vil sige frit tilgængelige podcast-udsendelser om musik, kultur- og samfundsemner. Den lille radio hedder "den2radio" og jeg kender den, fordi jeg, der skriver disse linjer, selv har leveret samtaler og boganmeldelser til den. Dens indhold kan bedst karakteriseres som højskoleradio med foredrag, reportager, diskussioner og klassisk musik, alt sammen befriet for hyggesnakkende værter. Men selv om indholdet er traditionelt, er radioens teknik dog yderst moderne. Den er nemlig at finde på internettet, så modtagerne skal hverken tænke på FM, DAB eller sendetidspunkter, de skal bare have en computer eller en mobiltelefon i nærheden.

Den lille radios redaktion befinder sig i nogle lyse lokaler på det ydre Nørrebro i København, og den er fri og uafhængig af statslig indblanding, så derfor skal den hverken udflyttes, indflyttes eller beskæres. Den forbliver hvor den er, og samtidig er den global. Den har lyttere i både England og USA og andre lande udenfor rigets grænser, men dens programmer er danske og radioen har naturligvis sine kernelyttere her i landet. De seneste tal siger, at den har op mod 100.000 lyttere om ugen, og for tiden har den endda en markant stigning i lytterskaren. Hvad indholdet i programmerne angår, går tilrettelæggerne ud fra, at der findes mennesker i såvel København som den danske provins der er interesserede at vide noget om verden hinsides nærmeste læhegn, så i Den2radios programflade vil man fortsat kunne høre dannede og nysgerrige mennesker fortælle om verdens skæve gang ude bag kommunegrænserne.

Programmerne laves af frivillige medarbejdere, der for manges vedkommende har en fortid i DR og som gløder for den kunst at lave radio. Hver uge produceres der i timevis af programmer om litteratur, videnskab, politik og musik. En serie udsendelser har beskæftiget sig med livet i den danske provins, andre om det moderne landbrug. Der er programmer om moderne videnskab og orienteringer om EU, og hvad litteraturen angår, er der forfattersamtaler, gennemgang af klassiske værker og et fast genkommende magasin, hvor fire modne mænd taler sammen om de faglitterære udgivelser, de har læst i den forgangne måned.

Den 1. maj 2018 holdt den lille seje radio sin 10 års fødselsdag. Det skete i en blanding af stolthed og forundring over, at det har kunnet lade sig gøre, for i hele sin levetid har den ikke modtaget så meget som en eneste krone i offentlig støtte. Den har klaret sig selv ved tilskud fra private fonde, ved salg af ekspertise gennem kursusvirksomhed og ved pengegaver fra tilfredse lyttere der er spredt ud over hele landet.

Her er kort sagt noget som de utilfredse folk fra provinsen kan lære noget af. I stedet for at jamre over andre medier kan de lave deres egne. De kan også lære noget om samarbejde og om betydningen af det at have positive holdninger. Den2radio har således ingen ønsker om at ødelægge andre medievirksomheder for selv at kunne leve. Den har heller ingen ønsker om, at nogle af provinsens mange lokalradioer skal flyttes til Storkøbenhavn for at skabe bedre balance i programudbuddet der. Den slags tvangsflytninger fører aldrig til noget godt, men skaber tværtimod unødvendige konflikter og skadelige fjendebilleder. Samarbejde er meget bedre. Det har den lille radiostation såmænd også praktiseret, så dens programmer har kunnet høres på FM-båndet via lokale radiostationer over hele landet.

Den2radios virksomhed bør således kunne tjene som forbillede for andre. Så til foreninger som Danmark på Vippen og Landdistrikternes Fællesråd er der bare at sige: Stop den negative grøftegravning. Vær konstruktiv og se at komme i gang med jeres eget. Mulighederne er til stede i rigt mål, og husk, at hvor der er en vilje, er der også en vej. Det gælder også på mediernes område.