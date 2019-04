Povl Kylling Petersen skyder helt forbi skiven

Læserbrev: "Lav da et ordentligt stykke arbejde i udvalget".

Dette var ordene, som Povl Kylling Petersen (PKP) udtalte under punktet prioritering af cykelstier. Det udsagn kan vi overhovedet ikke genkende.

Der er løbende i 2018 og starten af 2019 blevet arbejdet grundigt og deltaljeret med samtlige cykelstiprojekter. Til teknik- og miljøudvalgets (TMU) temamøde i efteråret 2018 blev der af et enigt TMU opstillet yderligere seks kriterier, som skulle indgå i prioriteringerne af cykelstiønsker. Ud fra disse seks politiske kriterier samt den anerkendte beregningsmodel for ulykke - tryghed og trafiksikkerhed har forvaltningen indstillet de cykelstiprojekter til udvalget, som opfyldte disse kriterier, og som kunne finansieres inden for den afsatte økonomi.

De to socialdemokratiske medlemmer af TMU har været en del af denne proces. Siden september 2018 har det opdaterede materiale været tilgængeligt for alle TMU-medlemmer. Der har derfor været rig mulighed for og tid til, at disse to socialdemokratiske medlemmer har kunnet orientere og drøfte dette med deres byrådsgruppe. PKP skyder derfor helt ved siden af skiven, når han påstår, at TMU ikke har lavet et ordentligt stykke arbejde.

Problemet ligger nok mere internt i den socialdemokratiske gruppe, da de to socialdemokratiske medlemmer ikke har formået at kommunikere den løbende proces videre til deres egen byrådsgruppe.

Vi opfordrer derfor til, at PKP tager diskussionen i egne rækker, før han beskylder andre for ikke at have lavet et ordentligt stykke arbejde.