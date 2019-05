Politikerne ligner hinanden - men glider længere væk fra danskerne

Politikere: Snart er der både folketingsvalg og valg til Europa-Parlamentet. Og går det, som det plejer, får vi endnu flere akademikere både i Folketinget og i Europa-Parlamentet. Tendensen er tydelig. Derudover vælges mange ind i Folketinget eller Europa-Parlamentet som ganske unge efter endt karriere i ungdomspolitik og som nyudklækkede kandidater fra universitetet, hvis de nåede så langt.

Denne udvikling kan man egentlig ikke sætte en finger på. Den er jo et udtryk for folkets vilje. Men måske kunne vi gøre det lidt bedre? Give danskerne lidt flere typer at vælge mellem i stemmeboksen? Ikke bare fra forskellige partier - men virkeligt forskellige kandidater.

Jeg tror, det ville tjene folkestyret - og tilliden til politikerne - hvis vi havde flere kandidater, der ligner vælgerne på uddannelse og baggrund, end vi ser i dag.

Der er masser af engagerede mennesker med en erhvervsuddannelse, en social- og sundhedsuddannelse eller selvstændige, som ville være gode repræsentanter for danskerne - men bare aldrig lader sig friste til at engagere sig i politisk arbejde, melde sig ind i et parti. Og der er endnu færre, der kunne drømme om selv at stille op.

Det øger desværre mistilliden til politik og til vores folkestyre. Politikerleden er på nuværende tidspunkt historisk høj, hvor omtrent 70 pct. af danskerne svarer, at de har lidt eller ingen tillid til politikerne. Jeg mener dybt alvorligt, at det er et problem, at kandidaterne ligner hinanden så meget som de gør i dag, taler et sprog, der ligner hinandens - og i meget høj grad også har de samme uddannelser og (manglende) erhvervserfaring fra arbejdsmarkedet.

Det er - ud over mine holdninger og mit engagement i samfundets udvikling - en af grundene til, at jeg som selvstændig stiller op til kandidat til Europa-Parlamentet. Der er simpelthen for få selvstændige erhvervsdrivende i politik. Vi har brug for politikere i Bruxelles, som kender og mærker den lovgivning, der besluttes - og som indrettes efter virkelighedens verden i stedet for i et lukket rum for politikere uden jordforbindelse og teknokrater.

Først og fremmest skal lovgivningen være mindre kompleks, når den formuleres. Lovgivning skal kunne læses og forstås af flertallet af danskere. Nu går udviklingen i den forkerte retning. Vi må derfor stille det som et klart krav til ministerierne, at lixtallet skal ned og læsbarheden skal op i nye lovforslag. Dernæst skal vi i partierne stå fast på, at vi skal repræsentere hele Danmark - og alle danskere, når vi opstiller kandidater. I stedet for at spørge ham eller hende fra ungdomspartiet, skal man måske spørge tømreren, sygeplejersken eller læreren i lokalområdet om, de ikke kunne have mod på at gå ind i politik.

Sidst, men ikke mindst skal der ske noget med tonen i den offentlige debat - særligt på Facebook. Nedværdigende sprogbrug, chikane og dødstrusler rettet mod politikere bør sanktioneres i hårdere grad. Eksempelvis kunne Facebook lave længere karantæneperiode for deres brugere.