Parkering ved Tirpitz: Snak nu om det rigtige område

Læserbrev: Jeg har fra starten af udfordringerne været med i nogle af de første møder med naboerne om en parkeringsløsning ved Tirpitz. Det ved Tove Porskjær ganske udmærket.

Tove Porskjær skriver 15. august 2019 i JV, at det ikke er naboernes "ansvar endsige forpligtelse" at svare på udspil fra Varde Kommune.

Det er jeg enig med Tove Porskjær i. Det kunne dog være gavnligt for processen, og hvis man ønsker at finde en god løsning for alle parter, at naboerne ikke kun reagerede på JV-artikler om Tom Arnt Thorup læserbreve, men også at man reagerede på formelle beslutninger (fx den af 9. april 2019) foretaget af plan- og teknikudvalget i processen mod at finde en parkeringsløsning for Tirpitz.

Alt andet lige skal der findes en løsning af Vardemuseerne i denne sag. "Matriklen Tane Hedevej 43" er i sig selv ikke et entydigt og præcist forslag til et areal til en alternativ p-plads. Derfor har vi 9. april 2019 blandt andet behandlet og afvist et forslag med en konkret placering på et kort angivet af Tom Arnt Thorup (TAT). "Støjen" i debatten er, at TAT's forslag er forkastet, men at naboerne fortsætter at bakke op om det. Jeg er dog sikker på, at naboerne tænker på et andet området end det, TAT har vist på sit kort forud for 9. april mødet. Derfor: Lad os nu undersøge naboernes ønske og droppe det på et kort viste forslag, som TAT havde fremsendt til 9. april-mødet.