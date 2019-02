Paradigme-stramninger rammer ved siden af - både økonomisk og menneskeligt

Regeringen har med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet vedtaget nye stramninger i flygtningeloven. På ét punkt er der dog ikke tale om en stramning: Med de nye ændringer åbnes der mulighed for økonomisk hjælp til repatriering, så de flygtninge, der ikke kan falde til i Danmark og gerne vil vende tilbage til deres hjemland, kan få hjælp til det. Alene den kendsgerning, at integrationen skrives ud af integrationsloven, viser, at noget er ravruskende galt i det såkaldte paradigmeskift. Hvis integrationen ikke længere skal vægtes, hvad skal vi så med et udlændinge- og integrationsministerium? Så vil det være mere ærligt at ændre dets navn til udlændinge- og repatrieringsministeriet.

Det fremgår ganske tydeligt, at partierne bag de nye stramninger helst ser ryggen af flygtninge og udlændinge i Danmark - jo før, des bedre. Som en naturlig følge heraf har "integrationsydelsen" ændret navn til "selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelsen". Som et vink med en vognstang om lovgivernes ønsker sættes denne ydelse ned med ca. 2000 kr. for en enlig forsørger, og 1000 kr. for hver samlevende forsørger - en nedgang på 16,5 pct. for førstnævnte og 11,8 pct. for sidstnævnte. Fremover vil den enlige forsørger have 10.145 kr. til rådighed om måneden, mens hver samlevende forsøger vil have 7498 kr. Hvis de ikke er marginaliserede i forvejen, skal denne ændring nok sørge for, at de bliver det. Men så har regeringen og dens støttepartier jo også nået sit mål med at stikke en kæp i hjulet på integrationen.

Hvis man er sluppet nogenlunde helskindet fra sit hjemland til Danmark, har man naturligvis større overskud til at tage de opgaver på sig, det kræver at blive en velfungerende lønmodtager i Danmark. Det er ikke morsomt at forlade hus, hjem og familie, fordi man ikke længere tør blive i sit hjemland af frygt for at blive chikaneret, arresteret, tortureret, henrettet eller dræbt af en bombe. Derimod har den, der har været vidne til voldsomme overgreb på familiemedlemmer og venner, har oplevet bombninger eller utrygheden ved at bevæge sig udenfor en dør, fordi man aldrig ved, hvornår en snigskytte retter sit geværløb mod en - ja, vedkommende er mærket for livet og kan have ganske svært ved indlæring. For et traumatiseret menneske er det mentale overskud reduceret, og så hjælper det altså ikke at komme med henstillinger om at rejse hjem, for hvem vil vende tilbage, hvis de først er sluppet ud af Helvede? Det skal i hvert fald være 100 pct. sikkert, at en hjemvenden vil være helt ufarlig, før de overhovedet vil turde overveje muligheden.

Traumatiserede flygtninge bliver aldrig en god forretning, og derfor kan man, hvis man er tilpas beregnende, bakke op om de nye stramninger, der sikrer, at udgiften bliver så lille som muligt. Problemet er bare, at det, man sparer økonomisk, koster andre steder. Hvilken påvirkning har det på os som nation? Vil vi være kendt som dem, der ikke hjælper nødlidende? Vil vi være dem, der tvinger folk med store mentale eller fysiske udfordringer til at vælge mellem mad og medicin i deres forsøg på at få deres begrænsede økonomiske midler til at slå til? Vil vi, der er borgere i et af verdens rigeste lande, gå til det yderste for at sende dem tilbage over grænsen? Er det, hvad vi som danskere vil kendes som? Kan vi hver især stå ved det?

Og hvad med de øvrige flygtninge, som har en langt bedre chance for at blive velintegrerede? Hvorfor har vi så travlt med at opfordre dem til at vende tilbage til deres hjemlande, når vi ved, at vi om få årtier vil mangle arbejdskraft? Det er da totalt hen i vejret at fjerne integrationen, når det er den, vi har allermest brug for. Endnu mere tosset er det i kraft af, at integrationen slet ikke er så dårlig som sit rygte. Det er altid de dårlige historier, der kommer videre, men som bestyrelsesformand i integrationsforeningen Kontakten i Grindsted er jeg vidne til adskillige flygtninge, der knokler for at blive velintegreret. Mange er enormt ambitiøse og skal nok blive uddannet, så de kan yde deres del til det danske samfund, som de gerne vil være en del af. Hvorfor skal deres slid mødes af en opfordring til at skrubbe ud af landet så snart som muligt?

Det seneste års stramninger har medført, at der ikke kommer særlig mange flygtninge, og nu tages incitamentet til at lade sig integrere fra de få flygtninge, der måtte komme. Hvorfor skulle de gøre sig umage med at lære dansk og få et arbejde, når de alligevel er uvelkomne? Problemet er bare, at de ikke kan vende hjem. Kunne de det, var de nok ikke flygtet. På den måde placeres de i en mellemtilstand, hvor de hverken bliver integreret eller kan søge hjem. Det er en tilstand, der svarer til den, der føres på udrejsecentrene, hvor folk går totalt i stå. På den måde er de nye stramninger med til at skabe udgiftstunge medborgere, så længe de befinder sig her i landet - og det gør de sandsynligvis i langt flere år, end politikerne gør sig forhåbning om. Både menneskeligt og økonomisk skyder de nye stramninger altså ved siden af. Det burde et flertal i Folketinget kunne gøre bedre.