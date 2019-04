Paludan: Forestil dig, at du tvinges til at overvære, at din mor bliver voldtaget. Tænk på, hvordan du ville reagere i en sådan situation. Selv hos de besindigste af os ville had og lyst til hævn nok ikke være fremmede følelser.

Det var præcis sådan, en ung muslim i 2006 beskrev reaktionen overfor karikaturtegninger af Muhammed. Og det kan for os sekulære danskere være svært forståeligt, at det, der krænkes, er for vores muslimske medborgere et ufatteligt og uhyrligt overgreb på det for dem allerhelligste. Men det er virkeligheden. Og den kan vi ikke fornægte.

Muhammedtegningerne, der blev offentliggjort i september 2005, førte til den største krise for Danmark siden Anden Verdenskrig. Tegningerne gik verden rundt, og mere end 100 mennesker er omkommet under protester imod dem.

Jeg var chefkriminalinspektør i Politiets Efterretningstjeneste og afslører nok ikke hemmeligheder ved, at fortælle, at vi var forberedt på det værste. Så stor var forbavselsen, da der ikke umiddelbart var nogen reaktioner. Der skulle gå flere måneder og først i december førte tegningerne til strejker og demonstrationer i Pakistan, og der blev udstedt dødstrusler mod tegnerne.

Sagens udvikling førte til, at først Saudi-Arabien og siden Libyen i januar 2006 hjemkaldte deres ambassadører i Danmark. Sagen eskalerede i løbet af januar med forsøg på ildspåsættelser af danske ambassader, afbrændinger af det danske flag og en boykot af danske varer og en fatwa udstedt mod de danske styrker i Irak. Disse måneder er det eneste tidspunkt i mine 41 år i dansk politi, hvor jeg sov dårligt om natten på grund af de alvorlige hændelser og frygten for, at volden skulle ramme os nationalt. Det sket ikke, takket været en besindig adfærd fra den danske befolkning - inklusive vores muslimske medborgere

Men helt ufatteligt har Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) for nogle måneder siden udtalt: "Jeg synes ærligt talt, at vi skal være stolte af Muhammed-tegningerne".

I dag pakkes Koranen ind i bacon, rives i stykker og brændes af provokatøren Rasmus Paludan, og langt hen ad vejen under politibeskyttelse. Han udviser en uhyre primitiv og meget lidt begavet manifestation af holdninger, men ikke nok med det, så leger han med vores sikkerhed. Tændsatsen til en Muhammed-light-krise er tilstede. Og jeg er igen bekymret.

For mig er det helt uforståeligt, at nogen betragter ham som frihedskæmper og lægger stemmer til partiets eventuelle opstilling til Folketinget. Men OK, når en minister er stolt over Muhammed-tegningerne, så er ballet jo åbnet.

Hvis en lignende adfærd med en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre blev udvist i andre sammenhænge, så kendte jeg resultatet. Indlæggelse på røde papirer. Men nu er det ikke psykiatrien, men juraen der er afgørende. Her er det ytringsfriheden, der er trumfkortet, der fejer alt andet af bordet. Eller som en af mine Facebook-venner antyder, er årsagen måske, at for mange i det politiske establishment har en rem af Paludan-huden, hvor de er overbeviste om, at vejen til magten går over islam og udlændingebashing.

Hvis jeg var statsminister - der - og stor ros for det - har fordømt Paludans handlinger, ville jeg hurtigst muligt indkalde ambassadører fra de muslimske lande og klart markere afstand til Paludans handlinger og forklare dem situationen.

Det er ikke for sent. Vi skule nødigt ende i samme situation som i 2005-2006.