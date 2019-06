Oldtidsparken: Held og lykke med det nye projekt

LÆSERBREV: Hjemsted Oldtidspark (HOP) har altid været en institution, som er blevet meget omtalt i medierne, elsket af nogen og nok som årene er gået hadet af andre. Nu har kommunalbestyrelsen i Tønder så besluttet at sælge parken i et offentlig udbud. Under og efter dette udbud er der skrevet og talt til kommunalbestyrelsen, som om det var, dem der havde det fulde ansvar for at det gik som det gik.

Beslutningen om etableringen blev truffet af 17 personer i byrådet i Skærbæk, og jeg var én af dem. Jeg tager gerne mit medansvar. Dengang var vi overbeviste om at det var et godt koncept, men det viste sig desværre, at det ikke var det rigtige.

Som medlem af en kommunalbestyrelse vil man træffe beslutninger som ikke gik som man forventede, sådan vil mange medlemmer have erfaret det, og flere vil opleve det i fremtiden. I Skærbæk har vi altså ansvaret for HOP etablering, den efterfølgende drift skal man selvfølgelig ikke bruge tid på at placere skylden for, den har nok også flere ejere.

Jeg har det rigtig godt med det nye projekt som parken er solgt til, og jeg håber og tror på at stedet stadig vil kunne give økonomi tilbage til både Tønder Kommune og Skærbæk by. Held og lykke til de nye ejere med projektet.