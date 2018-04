Østergaard efter besøg i udsatte boligområder: Stopprøver er en elendig idé

Skråplan: I Danmark lærer vi vores børn at tænke selvstændigt. Vi indgyder dem selvtilliden til at sige deres meninger højt. Det er folkeskolens dna. Og det er vi stolte af. Men den tradition vil Liberal Alliance gøre op med. Står det til undervisningsminister Merete Riisager (LA) skal børn på udvalgte skoler til stopprøver, før de kommer i 1. klasse. Det er et totalt skråplan.

For virkeligheden bliver, at nogle børn i en alder af seks år får at vide, at de er mindre værd. Stopprøverne vil give dem et nederlag, nærmest før de er begyndt på skolelivet. I de seneste måneder har jeg overnattet i udsatte boligområder landet over. Hvis der er noget, jeg har lært på min tur, så er det, hvor skadeligt det er, når vi deler mennesker op i A og B hold. Det er dybt skadeligt for børn, når vi fortæller dem, at de er mindre værd. Og skadeligt for vores samfund, som bliver mere og mere opdelt.

Hvis regeringen trækker sit testtyranni ned i børnehaveklassen frygter jeg oprigtigt, at vi får tilstande som på gymnasierne. En undersøgelse fra DGS viste i 2016, at knap hver tredje af de elever, som svarede på undersøgelsen, var bange for at række hånden op af frygt for, at uvidenhed gik ud over deres karakterer.

Jeg undrer mig såre over, at idéen om stopprøver kommer fra et parti, der har en svævende fugl som symbol. En liberal minister stiller sig i spidsen for testmanien. Hun har meldt ud i Berlingske, at hun ønsker mere af den sorte skole. Mere røv-til-sæde-undervisning. Tror nogen, at røv-til-sæde-undervisning får dem med krudt i bagen til at holde mere af skolen?

I Tingbjerg, Gellerup og Vollsmose er jeg de seneste uger blevet klogere. I Gellerup undrer man sig over, at ghettoudspillet, som stopprøverne indgår i, bygger på tvang, mistillid og smadrer lokaldemokratiet i småstykker. Det gør jeg også. Regeringen har ikke spurgt de almene boligforeninger, skolerne eller andre ude i virkeligheden om, hvad de mener, før ghettoudspillet kom. Ingen mener, at flere tests vil løse virkelighedens problemer. Tværtimod.

Jeg har set med egne øjne, at flere tosprogede vitterligt har store udfordringer med dansk. Det er tydeligt. Men svaret er ikke stopprøver. Jeg foreslår i stedet, at vi sætter tidligere ind. Det skal ske på to måder.

For det første har vi desperat behov for flere pædagoger. Vi får ikke skabt integration, når børn må græde uden trøst. Børnenes sproglige udfordringer opstår ikke pludseligt i børnehaveklassen. Der skal sættes ind langt tidligere, hvis vi ikke senere skal bruge voldsomme summer på at slukke brande. Vi ønsker 4.500 flere pædagoger på landsplan. Så der bliver bedre tid til omsorg, leg, sprogstimulering og alt det, der er så vigtigt for små børn.

For det andet skal vi have blandet børnene, så Morten og Mohammed vokser op under samme tag. Så børn knytter langvarige venskaber på tværs. Når vi lever sammen, lever vi godt.

Vores mål er klart: Børn skal forme deres egen fremtid, uanset hvor de kommer fra. Vores børn skal ikke dumpes i børnehaveklassens afgangsprøve. De skal, fra vuggen, have vinger. Så drømme kan gøres til virkelighed.