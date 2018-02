Nyheder. Hvor var Trump?

Replik: Efter gennemgang af dagens avis, endda to-tre gange den 1. februar, dagen efter at præsident Trump har holdt sin store tale om nationens tilstand, har jeg forgæves søgt om en omtale af begivenhederne i USA i avisen, men kunne intet, totalt intet, finde om Trumps tale. Derimod var der afsat masser af plads (næsten en halv side) til et læserbrev, der nedgjorde Dansk Folkeparti. Det var der selvfølgelig plads til (en stor overskrift: DF ødelægger blåt samarbejde). Sandsynligvis er det et krævende job at redigere en avis, men man må gå ud fra, at avisen har afsat de fornødne midler til at få stillingernebesat med kompetente folk. Artiklerne i avisen for den 1. februar afslører tydeligt, at nyhedsformidlingen ikke har førsteprioritet for JydskeVestkysten.