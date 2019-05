Udligning: Pernille Vermund og hendes parti Nye Borgelige vil afskaffe udligningen mellem kommunerne. Det ville gavne Nordsjælland, hvor hun selv bor, og hvor hendes folk kommer fra. Til gengæld ville det lægge resten af landet øde. Plejehjem, folkeskoler, daginstitutioner og mange andre ville lukke, kaste landet ud i dyb krise og sætte en folkevandring i gang mod Nordsjælland og hovedstaden. Det vil blive konsekvenserne af Nye Borgerliges økonomiske politik. At velbjærgede borgere i Nordsjælland vil stemme på et sådant parti, giver selvfølgelig god mening, men det er mig en gåde, at man overhovedet kan finde på det andre steder i landet.

Nye Borgerlige vil fjerne det, der kaldes udligningen mellem kommunerne. Populært sagt betyder det, at fattige kommuner modtager midler fra rigere kommuner. Det er et meget indviklet regnestykke, som består af forskellige udligninger.

Det er lidt vanskeligt at vide, om Nye Borgerlige vil fjerne al udligning eller kun den kommunale udligning, så derfor er jeg flink og tager kun udgangspunkt i den kommunale. I 2019 omfordeles der 18,4 mia. kr. mellem kommunerne. Hvis udligningen ophørte, sådan som Nye Borgerlige ønsker, vil det betyde "(...) en forskel mellem den højeste og laveste kommuneskat på næsten 33 procentpoint. I dag er forskellen omkring 5 procentpoint," har økonomi- og indenrigsministeriet for nylig svaret mig.

Lad os se på Fyn, hvor jeg bor. Her er der i alt ti kommuner. Samlet set modtager de knap 10 mia. kr. i tilskud, men kigger vi kun på kommunaludligningen, ville de miste 2,5 mia. kr. Middelfart ville vinde på at fjerne udligningen, nemlig 56 mio. kr., mens resten ville miste.

Odense ville miste en mia. kr. om året. (Egentlig modtager Odense godt 3,7 mia. kr. i samlet udligning.) Odenses samlede budget er på omring 12,3 mia. kr. En mia. kr. ville svare til halvdelen af budgettet for ældre og handicappede eller 1/3 af budgettet for børn og unge. Modtog Odense Kommune ikke denne milliard, ville man derfor skulle lukke en lang række skoler, institutioner og plejecentre.

Får Nye Borgerlige magt som agt, bliver Danmark afviklet som en sammenhængende nation og erstattet af en selvisk og egocentreret politik, hvor man ikke tager sig af hinanden. Jeg ved, der er folk, der er fristet til at stemme på Nye Borgerlige, fordi de tror, at de har en stram udlændingepolitik. Det har partiet ikke. De vil f.eks. tillade asiater at indvandre til Danmark, så længe de klarer sig selv, men i Asien er der hundredvis af millioner af muslimer.

Dansk Folkeparti vil en helt anden vej. Vi vil i stedet lukke for al ikke-vestlig indvandring og hjemsende, så mange af de herboende som muligt, samtidig med at vi bevarer og forbedrer udligningen mellem kommunerne, så f.eks Assens kommune ikke skal skære ned på ældreplejen med rengøring i hver tredje uge til følge.