Motorvej: Det skæve Danmark bliver ikke mere lige, hvis investeringer i infrastruktur kun understøtter allerede eksisterende knudepunkter.

Store infrastrukturprojekter er et offentligt anliggende. Alle infrastrukturprojekter indgår i en overordnet prioritering, og den skal være forankret i en demokratisk beslutningsproces. I dag er der kamp mellem alle landsdele om trafikinvesteringer til milliarder. Set fra vores del af Danmark er intet projekt lige nu vigtigere end etableringen af en ny midtjysk motorvej.

Vejdirektoratet arbejder p.t. på en VVM-undersøgelse af motorvejen, hvor én af de ting, der analyseres, er to linjeføringer for den kommende motorvej - en vestlig og en østlig. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg meget kraftigt bakker op om den vestlige linjeføring.

Jeg tror, at alle, der færdes på E45, går ind for, at fremkommeligheden på vejen øges. Regeringen har da også iværksat flere initiativer, der skal komme trængslen til livs. Men en ny midtjysk motorvej skal ikke ses udelukkende som en aflastning af E45. Både af hensyn til sikkerhed og til vækst i regionen er det afgørende, at der bliver større afstand mellem den nye og den eksisterende motorvej. Ved store ulykker med f.eks. væltede dyretransporter eller kemikalieudslip lukkes E45 ned i alle spor. Hermed lukkes den eneste motorvejskorridor i nord-sydgående retning i Jylland.

Det, synes jeg ud fra et sikkerhedsaspekt, er meget problematisk. En ny midtjysk motorvej skal derfor ikke så tæt på E45 som muligt, den skal placeres så vestligt som muligt.

I vores område af Danmark lever vi af handel og produktion. Afstand til motorvejsnettet er helt afgørende for, at vores virksomheder kan vækste, og at vi kan tiltrække arbejdskraft. Vi ønsker et Danmark i balance, hvor væksten tilgodeses og understøttes i alle regioner. Det vil en vestlig linjeføring af ny midtjysk motorvej sikre.