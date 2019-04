Krim: 12. april har Bjarne Kim Pedersen en replik til mit indlæg: "Nato fylder 70 år og kunne gøre en indsats for afspændingen. Få bedre styr på hele historien om Krim." Jeg vil gerne takke redaktøren for denne overskrift. Jeg vil også takke ham for den sætning i mit indlæg, som han fremhævede for oven: "Vejen til at genskabe et fredsstabiliserende forhold til Rusland bør for Nato gå gennem en stillingtagen til det, der skete mod Krim - i 1954."

Desværre kan jeg ikke takke Bjarne Kim Pedersen for at bidrage til de fremhævede ord. Han bidrager med at fortælle, at Khrustjov måske fratog Krims befolkning deres tilhørsforhold i Rusland i "en vodkabrandert", og han føjer til, at "det var ikke en ualmindelig sovjetisk fremgangsmåde." Det må vel nærmest kaldes hans forsvar for det, der skete?

Men at forsvare noget uforsvarligt falder tilbage på den, der gør det? Sådan så fhv. statsminister og Natos generalsekretær Anders Fogh Rasmussen ikke på det. I sin bog fra 2016 skriver han efter et møde med Putin, at denne kaldte Khrustjovs handling mod Krims befolkning i 1954 for ulovlig, og det var den. Fogh indrømmer, at "det tænkte vi ikke nok over på den tid." Men som Natos generalsekretær gjorde han ikke Nato-landene opmærksom på det - og på Nato-pagtens Artikel 1.

Bedre sent end aldrig har avisen Danmark gjort opmærksom på det. Så må vi leve med, at enkelte fortsætter med at stå på urettens side - i forhold til den groteske afgørelse i 1954. Hvis vi ser på udvidelsen af Natos område og ser på forbruget af militærudgifter i Nato i forhold til Rusland, hvem forstår så ikke, at tryk avler modtryk?