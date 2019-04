Nej, jeg elsker ikke at slå ihjel for sjov

Jagt: Som jæger forklarer jeg ofte jagt for ikke-jægere. I den forbindelse bliver jeg tit mødt med påstanden om, at vi jægere egentlig bare går på jagt for at slå dyrene ihjel for sjov. Det bliver jeg både lidt stødt og temmelig meget provokeret over.

Jeg kan slet ikke genkende påstanden. Hverken i min personlige tilgang til jagt eller i adfærden i min jagt-omgangskreds. Når man bruger udtrykket - at vi "slår dyr ihjel for sjov" - tegner man et billede af perverterede mennesker, som slår en rungende latter op, når et dyr dræbes. Det har jeg aldrig oplevet nogen gøre i mine godt 30 år som jæger.

Vi går på jagt, fordi vi kan lide den samlede oplevelse, og vi accepterer uden stor dramatik, at drab på dyr er en uløselig del af denne urgamle menneskelige aktivitet.

Hvis jagten kun var drab, ville der næppe være mange, som dyrkede denne interesse. Af samme grund er man nødt til at betale løn til de mennesker, der afliver dyr på slagterierne. Jeg tror heller ikke, at det er hverdagskost for landets bønder at få tilbudt penge for "fornøjelsen" ved at aflive nogle af dyrene på marken.

Når jeg forklarer det, bliver jeg i reglen mødt med en påstand om, at jeg er uærlig. Mange jagtmodstandere ser tilsyneladende kun drabet - og drabet på et dyr er altid noget væmmeligt og dramatisk for dem. Når jeg går jagtmodstanderne lidt på klingen og beder dem uddybe, hvad de egentlig mener med, at jeg "slår dyrene ihjel for sjov", så når de i princippet altid frem til samme begrundelse: "Du går på jagt for din egen fornøjelses skyld - det er på ingen måde nødvendigt for dig. Du slår dyr ihjel som en del af denne aktivitet. Ergo slår du dyr ihjel for sjov"

Jeg kan helt ærligt ikke argumentere imod logikken, men irriteres ikke desto mindre grænseløst over ordvalget. Det eneste formål med denne retorik er at dæmonisere jægere. Det største problem er dog den åbenlyse mangel på konsekvens. For det er tilsyneladende kun jægere, der gør sig fortjente til "I-slår-dyrene-ihjel-for-sjov-prædikatet".

Lystfiskerne får f.eks. ikke i nær samme omfang på puklen for at slå dyr ihjel for sjov. Hvorfor ikke? Lystfiskeri er jo i bund og grund bare jagt på fisk. Der er vitterligt ingen reel forskel.

Og hvis man ejer en hund af labradorstørrelse, æder den i løbet af et 15-årigt hundeliv kød svarende til 2.000 slagtekyllinger. En gennemsnitlig kat æder let 500-600 slagtekyllinger i løbet af et liv og supplerer diæten med en masse "hjemmefangede" småfugle, som alle er fredede og ofte fanges i ynglesæsonen.

Medmindre man er blind, politimand, vagt, schweisshundefører eller lignende, er hverken hund eller kat strengt nødvendige at eje. Vi har med andre ord disse kæledyr for vores fornøjelses skyld. Alle de dyr, som dræbes for at fodre kæledyrene, er dermed dræbte for vores - kæledyrenes ejeres - fornøjelses skyld. De er med andre ord dræbt for sjov, hvis der i øvrigt er nogen som helst konsekvens i jagtmodstandernes definition på at "dræbe for sjov". Dyrene, der havner i kæledyrenes madskåle, dræbes dog sjældent af kæledyrsejerne selv. Vi har typisk betalt nogen for at gøre det for os. Gør det os mindre "skyldige"?

Mere end 95 pct. af befolkningen dræber reelt dyr for sjov i henhold til anti-jægernes definition - alene gennem vort kødforbrug. Jeg er med garanti med til at trække det danske kødkonsumptionsgennemsnit op på et af de højeste niveauer i verden. 52 kg kød guffer gennemsnitsdanskeren i sig om året - mere end ti gange så meget som den gennemsnitlige inder, som ikke desto mindre får sine ernæringsmæssige behov for kød dækket.

Det betyder, at mere end 90 pct. af det kød, vi spiser, ikke er strengt nødvendigt at spise. Vi gør det - alene fordi vi kan lide at spise det, og i den forbindelse accepterer vi de dyredrab, der har ledt bøffen til tallerkenen. Vi spiser altså temmelig mange dyr for vores fornøjelses skyld. Ergo er dyrene slået ihjel for sjov.

Det eneste, der reelt adskiller mig som jæger fra den gennemsnitlige hunde/katteejer eller kødspiser, er, at jeg gerne selv udfører drabet og vedkender det som en del af processen fra jord til bord. Andre betaler sig typisk fra det, og mange fortrænger desværre fuldstændigt, at det sker. Jeg kan egentlig ikke se rimeligheden i, at den ærlige tilgang til kød skal hånes som værende syg og perverteret.

Hvis jeg slår dyr ihjel for sjov, så slår stort set alle dyr ihjel for sjov. Enten er det hele OK, eller også er intet af det OK. Jeg er på jægernes, lystfiskernes, hundeejernes og kødspisernes hold.

Mennesker dræber dyr. Det har vi altid gjort - og det er der ikke nødvendigvis noget galt i.