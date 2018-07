Nej, Danmark er ikke et grønt foregangsland

Folketingsmedlemmer lokaltækkes med den ene motorvejsstrækning efter den anden. Lavere bilafgifter, lavere broafgift og udflytning af statslige arbejdspladser er med til at sikre behovet for de nye motorveje. Massiv elektrificering af jernbanenettet, men ingen el-tog. Ikke engang de sidste 14 km dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg for at fremme godstransport til omverdenen er det blevet til. Og køreledningen til Esbjerg er faldet ned.

Vi har større vindmøllekapacitet end gennemsnitlige forbrug. Men vi har ingen el-tog, elbiler eller varmepumper til at forbruge strømmen. Hver dag sidder vi i kø i timevis i egen bil. Vi køber ind i storcentre, mens vi i weekenden tager turen over grænsen for at finde billige bajere og chokolade. Når vi kommer hjem, varmer vi os ved brændeovnen. Brændeovnen som skønnes at bidrage med 25 pct. af forureningen. Og så tager vi flyveren til Kanarieøerne i en sky af CO2.

Vores opfattelse af egen rolle i den grønne omstilling bygger på falske forudsætninger. Opgør man CO2 udslippet per anvendt kWh, viser det sig, at vi ligger mellem nr. 20 og 45 i verden. De, der ligger foran os, råder over vandkraft eller atomkraft. Skibsfarten står for halvdelen af Danmarks C02 udledning, men tælles ikke med i regnskabet. Det skønnes, at hvis skibsfarten regnes med i Danmarks samlede CO2-udslip, så er vi det land i EU med det højeste udslip per indbygger. Skibsfart og luftfart bidrager med mere end 5 pct. af klodens CO2-udledning, men tælles ikke med. Vindmøller dækker 2 pct. af klodens energiforbrug og derfor ikke engang det forbrug, som vi ikke tæller med. Så når vi angiver at være fremme i skoene vedrørende reduktion af CO2, er det en vildfarelse, der bygger på en håbløs beregning. Medregnes udslippet fra den danske handelsflåde, ville forureningen være dobbelt så stor. Men vigtigst er, at man undlader at medregne afbrænding af træpiller og flis.

De seneste 10 år er der investeret milliarder i vindmøller. Da sol og vind kommer i klumper, kræves backup, som primært er importeret strøm og derfor baseret på den produktionsform, andre lande byder på. For at opnå gode tal, skal kulkraftværker nedlægges. Når de nedlægges, skal vi importere stigende mængder strøm fra Europa, hvor 30 pct. af elforsyningen produceres på atomkraftværker. Over de 10 år er mængden af fossil strøm uændret, mens atomkraft har erstattet en stor del af den vedvarende energi. Vores kraftværker kører på biomasse. Afbrænding af træ udleder mere CO2 end kul og dobbelt så meget som naturgas. Træ importeres fra Indonesien og Sydamerika. Hvis lokalbefolkningen planter nyt, kan de nye træer over de næste 50 år optage samme mængde CO2 som frigøres i dag. Så i princippet anvender vi stærk forurenende skibsfart til at importere CO2 indpakket i træ, træ som kunne være en vigtig energikilde for mennesker, der i stedet fortsat må leve i den fattigdom, som tvinger dem på flugt. Den teoretiske CO2- gevinst indregner vi i vores regnskab, selv om den rettelig skulle tilfalde oprindelseslandet.

Det er en vildfarelse at påstå, at Danmark er foregangsland for den grønne omstilling. Vildfarelsen bygger blandt andet på den tro, at resten af verden vil kopiere vores løsninger. Men det vil den ikke. Det kan den ikke. Virksomheder og stater vil altid vælge den billigste energikilde, inkl. den energikilde, de selv råder over. Energiforsyningen i Danmark er baseret på, at vi er et lille land, der kan trække på naboernes energiproduktion, der baseres på vandkraft, atomkraft og fossile brændsler. Vores løsning medfører årelange kampe i kommunerne og en finansiering, der trækkes på velfærden.

Der står 450 atomkraftværker i dag. Der kendes til fire ulykker i historien. I EU står kernekraft for ca. 30% af elproduktionen. Frankrig har 58 reaktorer i drift og får 80% af sin elproduktion fra kernekraftværker. Atomkraftværker står i Finland, Sverige, England, Tyskland, Holland, Frankrig, Belgien, Spanien, Rusland, Tjekkiet, Slovakiet, Ukraine, Slovenien, Ungarn, Rumænien, Bulgarien. Fire af verdens mest anerkendte klimaforskere fra Columbia, Washington, Massachusetts og Adelaide skriver: "fortsat modstand mod atomkraft truer menneskehedens evne til at modvirke farlige klimaforandringer. Med den globale opvarmning og et CO2-udslip, der stiger hurtigere end nogensinde, har vi ikke råd til at vende ryggen til en teknologi, der har potentialet til at fjerne en stor del af vores CO2-udslip". "Vedvarende energi kan ikke vokse hurtigt nok til at kunne levere så billig og stabil energi i en grad, som den globale økonomi kræver." Mener vi, at klimaforandringer er menneskeskabte, og mener vi, at disse forandringer skal stoppes nu, er eneste mulighed atomkraft i en eller anden form. Havde vi ikke lyttet til miljøaktivister i 1970erne, havde vi ifølge "klimapessimisterne" ikke stået i den situation, vi står i i dag.

Da vi med mere flygtige energiformer har større behov for import af stabile energiformer, er resultatet, at årelang "grøn omstilling" ikke har ændret mængden af fossile brændsler men derimod mindsket mængden af vedvarende energi i den energi, vi forbruger. Vi opsætter vindmøller. Og snart "verdens største havvindmøllepark". En park der blot kan forsyne tre af de datacentre, der er på vej.

Kampen mod klimaforandringer er drevet af naivitet, stilen efter egen vinding, fordomme, snæversyn samt stræben efter politisk korrekthed. De, der i 70'erne demonstrerede mod atomkraft, er de samme, der i dag arbejder for at sætte vindmøller op. 40 år efter Tvind-møllen tror man stadig, at vindmøller er løsningen. Alle kræfter er rettet mod vindmøller, der forudsiges af det Internationale Energi Agentur aldrig at kunne bidrage med mere end en brøkdel af klodens energibehov, og mod biomasse, der kun gør situationen værre. Vindmøller opsættes under falske forudsætninger uden gavnlig effekt på klimaet men med store omkostninger. Hvis vi vil mindske forureningen over Danmark, må vi elektrificere transport, mindske energiforbruget gennem isolering og varmepumper, slukke brændeovnene, ændre dagligvaner samt finde andre strømproduktionsformer som eksempelvis atomkraft eller andet. Hvis vi vil mindske den menneskeskabte påvirkning af klimaet, må vi satse massivt på uddannelse og forskning. Vi må finde en energiform, der er enten bedre, det vil sige konstant, selvejet og rigelig eller billigere. Desuden må vi ud i verden og missionere.

Vi skal turde have visioner. Arbejdskraftens frie bevægelighed samt daglige indkøb gør os til slaver af transport. Vi burde leve i en hverdag, hvor køer ved kassen eller på landevejen ikke tager tiden fra nærvær og fordybelse. 10 år før Tvindmøllen, kørte det første elektrificerede højhastighedstog i Japan. Banedanmark kan ikke engang få ledningerne til at hænge fast. De eneste, der skal være bæredygtige, er de seks, der skal bringe mig i graven.