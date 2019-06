Nedslidte Arne er ikke glemt

Læserbrev: "Nu er det Arnes tur". De mest nedslidte skal også have ret til en værdig tid på pension. Som socialdemokrat var jeg særdeles tilfreds, da Socialdemokratiet før valget kom med forslaget om differentieret pensionsalder og ret til tidligere folkepension for nedslidte på arbejdsmarkedet. Der er da heller ingen tvivl om, at mange vælgere var enige i budskabet og kunne identificere sig med nedslidte Arne, som under valgkampen af mit parti blev profileret med udsagnet "Nu er det Arnes tur".

Og Arne er ikke glemt - de nedslidte på arbejdsmarkedet, som ikke vil kunne klare at være i jobbet til de er sidst i 60'erne eller midt i 70'erne, er ikke glemt - og det bliver de heller ikke. De er ikke glemt af Mette Frederiksen, af den socialdemokratiske regering, og de er ikke glemt af mig.

Vi skylder ordentlige svar til de nedslidte mennesker på arbejdsmarkedet. Nu går vi i gang med arbejdet - arbejdsmarkedets parter vil blive inddraget, og jeg er sikker på, at vi får skabt et politisk flertal i Folketinget, som vil indføre en differentieret pensionsalder og ret til tidligere folkepension.