På kant: Det så længe ud til, at Radio24syv var på vej til at ophøre med at sende. Et politisk flertal havde konstrueret en række besynderlige, men dødbringende benspænd for radiostationen med base i Vester Farimagsgade i hjertet af hovedstaden.

Det kunne nu se ud til, at den "originale taleradio" - som stationen kalder sig selv - alligevel kan overleve under én eller anden form. Det skulle glæde mig.

Jeg er fast lytter til mange af programmerne, som vitterligt er både oplysende og originale. Alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke: Kunne man forestille sig, at lignende ufornuftige politiske beslutninger blev omgjort på andre områder i samfundet? Jo, der er selvfølgelig småsager, der omgøres. Som den overflødige omfartsvej i Mariager.

DF ligner et parti i frit fald, der er leveringsdygtigt i enhver tænkelig kovending. Som de tilsyneladende også er med hensyn til Radio24syv. Jeg tænker på de store principielle sager af vital samfundsmæssig betydning. Hvorfor blev det besynderlige delvise salg af Dong ikke stoppet i tide for fem år siden? Og hvorfor underviser lærerne på sjette år efter lov409? Bare for at nævne et par tankevækkende eksempler. Mon ikke det spiller en rolle for den sandsynlige redning af radiokanalen, at Radio24syv er en mediearbejdsplads? Journalister er gode til at gøre opmærksom på problemer. Især deres egne.

Få brancher har en så veludviklet en standsbevidsthed. Det kniber til gengæld med viljen/evnen til at levere klassisk graverjournalistik for tiden.