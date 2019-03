Mere sundhed uden reform

Reform: Som ansat i det danske sundhedsvæsen igennem nu 11 år kan jeg med min bedste vilje ikke se, hvordan vi kan få mere og bedre sundhed for pengene med det udspil til en strukturreform på sundhedsområdet, der forhandles om i øjeblikket. Hvis regeringen får magt, som den har agt, får vi et centraliseret sundhedsvæsen uden det folkevalgte led, som regioner repræsenterer.

Og vi får flere administrative lag samtidig med, at vi som personale skal bruge en masse unødige ressourcer på at tilpasse de nye administrative strukturer til den virkelighed, vi møder i hverdagen. Det er mildest talt ikke vejen frem, hvis vi ønsker et sundhedsvæsen i verdensklasse.

Til gengæld er jeg helt enig i regeringens overordnede mål for et fremtidssikret sundhedssystem. Det handler om at tilvejebringe flere læger og sygeplejersker, bedre sammenhæng og mere kvalitet i patientbehandlingen. Det mål kan vi sammen nå et godt stykke hen imod helt uden at bruge de midler, regeringen lægger op til med sin udemokratiske og centralistiske strukturøvelse.

Et fremtidigt sundhedsvæsen i verdensklasse kræver ganske rigtigt, at det behandlende personale får betydeligt mere tid til at behandle og pleje patienterne.

Den udfordring kan for eksempel løses ved, at vi uddanner flere læger og sygeplejersker. De fleste af os, der har vores daglige gang på sygehusene, er imidlertid ikke i tvivl om, at en af de store udfordringer for sundhedsvæsnet handler om, at specielt lægerne har så mange administrative opgaver, at det går ud over patienttiden.

I den virkelige verden ser jeg og mange af mine kolleger nemlig måbende til, når vores lægekolleger bliver pålagt at bruge mere og mere af deres tid på administration - på at registrere, rekvirere, dokumentere, planlægge og følge op.

Flere nyere undersøgelser bekræfter vores daglige oplevelser af, at de forskellige faggruppers kompetencer ikke bliver udnyttet godt nok. For eksempel viser en rundspørge fra 2017, 'Overlægers arbejdsvilkår', at overlægernes administrative opgaver udgør en jævnt stigende andel af arbejdstiden. Omvendt anvendes en stadig mindre del af arbejdstiden på patientrelateret arbejde - fra 64 procent i 2008 til bare 55 procent i 2017.

Og i 2018 fik Lægeforeningen udarbejdet en undersøgelse, der viser, at seks ud af ti speciallæger - blandt andet psykiatere - bruger mere end 20 procent af deres arbejdsdag på administrative opgaver i form af indtastninger i patientjournaler, afrapportering til interne kontrolsystemer osv. I en tid med akut mangel på speciallæger i psykiatri!

I HK har vi beregnet, at hvis overlægernes tid med administrativt arbejde blev reduceret med bare fem procentpoint, ville det frigøre 300 overlæge-årsværk.

Den udnyttelse af det behandlende personales ressourcer er hverken produktiv eller patientvenlig. Derfor er det helt nødvendigt, at vi lægesekretærer bliver tænkt ind i de nye opgaveløsninger, hvis vi skal give vores sundhedsydelser endnu et løft. Lægesekretærer kan frigøre ressourcer, så et betydeligt antal læger og sygeplejersker får markant mere patienttid.

Vi kan følge op i et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten følges fra start til slut. Den del kræver koordinering mellem en lang række instanser. Og den sikrer, at patienten ikke falder ned mellem flere stole. At patienternes rettidigheder og garantier overholdes, skyldes i hovedsagen også lægesekretærerne. Ligesom den meget vigtige kommunikation med de pårørende er sekretærernes ansvar.

Den form for sammenhæng i patientforløbene, regeringen efterlyser, matcher med andre ord præcis de kompetencer, vi lægesekretærer kan tilbyde.

Lad os koncentrere os om at løse sundhedsvæsnets reelle udfordringer, der handler om mangel på hænder og sammenhæng, fremfor at kaste personale og patienter ud i en virkelighedsfjern strukturreform. Uden lægesekretærer går ligningen under ingen omstændigheder op.