Læserbrev: Den gode gamle plade kører igen. Håbefulde folketingskandidater lover en hel masse inden valget, og glemmer det straks efter valget. Sådan er det desværre også for Christian Rabjerg Madsen og Socialdemokratiet.

I to år har Christian Rabjerg Madsen kritiseret den tidligere regering, brugt penge på at stille spørgsmål til ministeren, skrevet vrede blogs på internettet og ført sig frem med, at han ville forbyde pesticider, som truer grundvandet. En meget sympatisk sag, som jeg personligt også har fulgt meget med i.

Nu er hans ministerkollega Lea Wermelin (S) kommet til magten, Socialdemokratiet sidder alene i regeringen, og hun lægger op til at fortsætte samme praksis som tidligere. Undskyld mig, men hvad foregår der?

Det må være mangel på politisk tæft, hvis man i en valgkamp lover sin valgkreds, at man nok skal få styr på grundvandet, og straks efter valget ser sit parti give køb på samtlige af de principper, som man har skabt en profil på igennem to år.

Det mest sørgelige er dog, at vores grundvand ikke bliver bedre under Lea Wermelin og Socialdemokratiet, hvis de ikke rykker sig. Fire års dødvande, bogstaveligt talt, kommer til at fortsætte, hvis ikke de ændrer kurs.