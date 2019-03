På kant: Den virkelige magt i Danmark hedder Martin Præstegaard. Han er økonom og departementschef i Finansministeriet. Han udøver sin magt gennem nogle snese - fortrinsvis yngre - ambitiøse fuldmægtige med den samme snævre økonomiske uddannelse og den samme håbløse og naive tro på, at den viden, de er bibragt i løbet af deres uddannelse, er så tæt på objektiv videnskab, som man overhovedet kan komme. Disse unge mennesker sidder med i næsten alle væsentlige møder i centraladministrationen, og med deres imaginære facitlister vender de reelt tommelfingeren op og ned for næsten alle væsentlige tiltag. Og når de bliver lidt ældre, bliver de 'udstationeret' som departementschefer og afdelingschefer i andre ministerier og direktører i statens styrelser og virksomheder.

Det ved alle i toppen af Danmark, og de færreste bryder sig om det. Men i de seneste 30 år har dette broderskab alligevel tilranet sig mere og mere magt. "Vi er nødt til at høre, hvad regnedrengene siger," lyder det evige omkvæd. Og regnedrengene siger alle det samme. For de er alle uddannet af de samme professorer og bruger de samme to-tre regneark til at komme frem til deres 'objektive videnskabelige' konklusioner.

I resten af verden kæmper økonomiske teorier mod hinanden, og i de seneste par uger er der langt om længe ved at gå hul på den farlige og samfundsskadelige økonomiske ensretning i Danmark. Dr. Scient. Adm. Jesper Jespersen efterlyser bredere udsyn i økonomiuddannelserne, og bevægelsen Rethinking Economics efterlyser også input fra andre økonomiske teorier end de få og altdominerende, der er på mode i Danmark.

Danske økonomer bør læse Platons skrifter om Sokrates. I snart 2500 år har rigtige eksperter vidst, at han fik betegnelsen Athens klogeste, fordi han vidste, at der er meget, han ikke ved.